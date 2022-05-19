Происшествия

Двое студентов испортили себе жизнь наркозакладками в Волгограде

Происшествия 19.05.2022 13:07
19.05.2022 13:07


В Дзержинском районе Волгограда сотрудники по контролю за оборотом наркотиков поймали с поличным двух студентов во время изготовления тайника с наркотиками на территории одного из СНТ. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, юным наркодилерам грозит до 15 лет лишения свободы.

- Изъятое наркотическое средство было направлено на исследование. Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что изъятое является марихуаной, - пояснили в пресс-службе регионального главка.

Также сотрудники полиции установили, что в день задержания подозреваемые осуществили закладки наркотиков еще в нескольких местах Дзержинского района. Закладки были обнаружены и изъяты. В настоящее время подозреваемые находятся под административным арестом за употребление наркотических средств, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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