Волгоградские депутаты вывернули кошельки перед избирателями

Главное 18.05.2022 18:05
18.05.2022 18:05
Депутаты Волгоградской городской думы отчитались о доходах и имуществе за 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации, некоторые народные избранники, а также их супруги существенно улучшили свое материальное положение по сравнению с 2020 годом – и в доходах, а также в движимом и недвижимом имуществе.
Так, первый заместитель председателя городской думы Дмитрий Дильман задекларировал доход за прошлый год в размере 23,4 миллиона рублей. Это гораздо больше, чем в 2020 году – около 3,6 миллиона рублей.
Супруга председателя гордумы Владлена Колесникова также несколько упрочила свое положение. Если в 2020 году ее доход составлял 23,4 миллиона рублей, то в 2021 году он вырос до 25,8 миллиона. В совместной собственности у супругов Колесниковых есть две квартиры, а также два престижных авто - ТОЙОТА ЛЕКСУС RX300 и BMW X5 xDrive35. Вторая половина председателя городской думы владеет также пятью земельными участками и автодорогой на правах долевой собственности.
Доходы выросли и у заместителя председателя городской думы Геннадия Кузнецова. За 2021 год они составили 8 миллионов рублей, а в 2020 году был всего 1 миллион. Правда, из списка его транспортных средств исчез легковой прицеп.
Депутат Андрей Анненко задекларировал за прошлый год всего около 600 тысяч рублей. Но у нардепа была крупная сделка по недвижимости – он купил второй дом. Во всем остальном в семье мало что изменилось. У депутата по-прежнему в собственности люксовая иномарка МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE 350D4MATIC, а у его супруги - Ренд Ровер Эвок и TOYOTA CAMRY. При этом супруга депутата задекларировала за прошлый год доход в 87 тысячи рублей, тогда как является также владелицей автомойки.
Доход Саро Багдасаряна составил за прошлый год 31,1 миллиона рублей – это меньше, чем было в 2020 году (38,7 миллиона). Однако в собственности у депутата по-прежнему солидный список земельных участков, нежилых зданий и других объектов, а также большой парк дорожно-строительной техники. При этом его супруга и несовершеннолетний ребенок не имеют ничего – у них нет никакого дохода и какой-либо недвижимости.
Депутат Илья Багров в прошлом году приобрел дом площадью около 150 квадратных метров в ипотеку. Недвижимостью владеют все члены его семьи – жена и трое несовершеннолетних детей. Доход депутата составил за 2021 год 2,4 миллиона рублей. Это немногим больше, чем в 2020 году – 1,7 миллиона. В собственности у депутата также есть автомобиль ТОЙОТА HIGHLANDER; мотоцикл ХАРЛЕЙ ДЕВИДСОН ROAD KING.
Доход депутата Андрея Биленко уменьшился более, чем в 2 раза по сравнению с 2020 годом – он задекларировал около 360 тысячи рублей. В долевой собственности у депутата две квартиры, дом и квартира в индивидуальной собственности. Его супруга владеет двумя земельными участками, домом, квартирой и подземным гаражом-стоянкой, а также автомобилем ФОЛЬКСВАГЕН TIGUAN.
Депутат Олег Богатов задекларировал чуть больший доход в 2021 году, чем было у него в 2020 – 18,1 миллиона рублей. У супруги депутата он также оказался меньше – 2,1 миллиона рублей против 5,3 миллиона.
Депутат городской думы Илья Глазунов остался в прошлом году без своего автомобиля Тойота ЛЕКСУС NX 200t, который фигурировал в декларации за 2020 год. Его доход вырос до 18 миллионов рублей, тогда как в 2020 году он составлял 14,8 миллиона рублей. Депутат владеет также двумя земельными участками, домов и дачей. Его супруга задекларировала в 2021 году 2,1 миллиона рублей.
А вот материальное состояние его брата, тоже депутата значительно отличается от того, что имеет и чем владеет его родственник. Так, доход многодетного Дениса Глазунова составил в прошлом году всего 360 тысяч рублей. В собственности брат депутата-миллионера имеет лишь квартиру.
Иосиф Ефремов уменьшил свой доход в 2021 году до 85,4 миллиона рублей – в 2020 году он составлял 114 миллионов. Список недвижимости депутата при этом изменился. Если в 2020 году он являлся собственником 6 земельных участков, 2 домов, квартиры и двух нежилых помещений, то в 2021 году он владел уже 19 земельными участками, тремя нежилыми помещениями, складом и зданиями с пристройками.
Несколько наладилось материальное положение семьи депутата Зои Заболотневой. Ее доход в 2021 году составил около 1,5 миллиона рублей, тогда как в 2020 году в декларации фигурировала сумма в 1,2 миллиона. Вырос и доход ее супруга – до 1,1 миллиона рублей (в 2020 году – 600 тысяч).
Список собственности у депутата Алексея Зверева в 2021 году по сравнению с позапрошлым годом не изменился. Он владеет четырьмя земельными участками, домом, гаражом и нежилым помещением. А вот доход народного избранника вырос – до 1,2 миллиона рублей с 600 тысяч.
Доход многодетной мамы Олеси Казаченко в 2021 году снизился до суммы в 929 тысяч рублей. Тогда как в 2020 году он составлял 3,7 миллиона. А вот доход ее мужа почти не изменился – в 2021 году он составил 59 тысяч рублей. У Олеси Казаченок есть автомобиль TOYOTA RAF4, который был подарен ей в 2020 году. А у ее супруга - NISSAN X-TRAIL.
В собственности у депутата Виктора Колесникова в 2021 году появилась квартира. В 2020 году он задекларировал лишь земельный участок и автомобиль СУЗУКИ GRAND VITARA. Доход депутата за прошлый год составил около 2 миллионов рублей, что ненамного больше, чем за 2020 год.
33-летний депутат-коммунист Илья Кравченко задекларировал за прошлый год 822 305,7 руб. - в 1,7 раза больше, чем годом ранее. В списке собственности народного избранника, веб-программиста по профессии, изменений не произошло. У него в собственности по-прежнему одна квартира и стрит-байк Patron Taker 250.
Депутат от ЛДПР Виталий Кривошеев отчитался о 2 080 520,11 руб. дохода, который по сравнению с прошлым годом почти не изменился. Инженер строительной компании владеет квартирой в 212,8 квадратов и 1/62 доли подземной автостоянки. Законодатель за год собрал парк машин, теперь вместо двух иномарок у него четыре транспортных средства. Это Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC из предыдущей декларации и три новых машины: Mercedes-Benz GLK-Class GLK 220 CDI 4MATIC, ГАЗ-А22R2 c бортовой платформой и автопогрузчик TFN CPCD30-AG2.
Беспартийный депутат Дмитрий Крылов задекларировал доход в сумме 11 210 079,96 руб., тогда как годом ранее у него было в два раза меньше (5 341 109,02 руб.). У депутата нет домов и квартир. В сведениях об имуществе больше нет автомобиля марки LEXSUSLXIII 570 URJ 200. В собственности у депутата только маломерное судно Hydra-Sports 185 FS, прицеп легковой Shorelandr и автоприцеп ВВ1095.
Депутат - единоросс, директор АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Волгоградской области» Максим Логунов указал в декларации доход в сумме 1 658 450,71 руб., который по сравнению с прошлым годом немного упал. Зато вдвое за год выросло состояние его супруги - с 3,1 до 7,78 миллиона рублей. У Логунова в индивидуальной собственности земельный участок, жилой дом, квартира и нежилое помещение, два легковых автомобиля марки Oldsmobile и Renault Laguna, два мотоцикла - советский М-72 и американский Harley-Davidson. Из новых приобретений депутата - внедорожник Toyota Land Cruiser и баня.
Еще один беспартийный депутат Алексей Мастеров задекларировал 1 703 166,53 руб дохода. В его собственности одна квартира и кроссовер Volkswagen Tiguan.
Единоросс Татьяна Минина, возглавляющая МОУ «Детско-юношеский центр Волгограда», задекларировала 1 603 552,93 руб. за 2021 год. Список имущества скромный - 1/4 доли в квартире площадью 72,1 кв.м.
Доход за 2021 год депутата Юрия Моисеева составил 14 525 923,66 руб. Годом ранее сумма в декларации депутата была на 2 миллиона больше. В списке имущества изменений нет - две квартиры, гараж, нежилое помещение и два авто - японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200 и отечественный микроавтобус «УАЗ-22069-04».
Депутат Руслан Морозов, который в 2021 году пытался попасть в Госдуму РФ, задекларировал 616 235,53 руб., т.е это примерно чуть больше 51 тысячи рублей в месяц. Морозов, напомним, является генеральным директором ООО «Волгоградский композитный завод», который изготовил для города остановочные павильоны из темного пластика. В 2020 году доход депутата был немногим больше - 983 085,96 руб. В его собственности без изменений - земельный участок, квартира и 1/2 доли квартиры, а также моторная лодка DELTA 440.
Генеральный директор «Волгоградского завода строительных материалов», единоросс Иван Никитин отчитался о доходе в сумме 5 313 439,9 руб. - это гораздо меньше, чем годом ранее (было 12 464 347,71 руб.). Он владеет двумя земельными участками, двумя жилыми домами и двумя квартирами. Народный избранники, видимо, очень уважает марку BMW. В его автопарке четыре автомобиля этого производителя - спортивный BMW Z4, BMW 530d, BMW M3 и BMW X1,а также кроссовер Volkswagen Multivan.
Депутат, главный врач ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника №3» Александ Осокин задекларировал 1 702 703,18 руб. В его собственности одна квартира 109,9 кв.м.
Доход единоросса Андрея Поплавского, главного врача ГБУЗ «Волгоградское областное патологоанатомическое бюро», составил за год 1 564 876,19 руб. В индивидуальной собственности депутата жилой дом, квартира, офисное помещение и земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки. Также он владеет долями в двух квартирах и 12/7696 доли земельного участка для размещения торгово-выставочного комплекса.
Заместитель генерального директора ООО «ЮГ «СТРОЙПРОЕКТ», депутат Роман Потоловский в 2021 году получил доход в сумме 701 467,36 руб. Недвижимости у него нет, а в собственности только автомобиль Tayota Corolla.
Единоросс Александр Сидельников отчитался о 4 549 112 руб. дохода, тогда как в 2020-ом он был больше 10 миллионов. У депутата в собственности земельный участок, жилой дом, квартира и два нежилых помещения, а также 1/2 доли еще в одном нежилом помещении и две иномарки - Audi Q5 и Mazda 3.
Депутат Олег Спицын, сторонник ЕР, задекларировал 809 385,82 руб. за 2021 год. Имущество у него скромное - 1/5 доли в квартире и машина Opel Insignia.
Доход депутата Ларисы Тропкиной практически не изменился. За год директор МОУ «Лицей №5 имени Ю.А.Гагарина Центрального района Волгограда» заработала 1 676 868,38 руб. - это почти 140 тысяч рублей в месяц. В ее собственности только квартира площадью 83,9 кв.м. Впечатляет список машин супруга Ларисы Тропкиной. Он является счастливым обладателем спортивного автомобиля Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz GLE Coupe, Subaru Impreza и Mercedes-Benz. Годовой доход супруга - 1 200 000 руб.
Алексей Федотов задекларировал 4 791 100,13 руб. Депутат-единоросс, который занимается предпринимательством, имеет в собственности три нежилых помещения, земельный участок в дачном обществе, садовый домик с мансардой, квартиру и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150. В общедолевой собственности у неродного избранника есть земля под складские помещения, доли в нескольких нежилых помещениях, жилом доме, одноэтажной пристройке и земельных участков для индивидуального строительства и размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Дмитрий Федюшкин отчитался о доходе в 3 869 559,15 руб. В собственности у депутата ничего нет.
Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Родина», депутат Ирина Фомина указала доход в сумме 1 795 234,68 руб. В ее собственности одна квартира площадью 94,8 кв.м.
Депутат-справедливоросс Сергей Шилин за 2021 год задекларировал 561 947,6 руб. дохода. У него нет домов и квартир, зато в его собственности два автомобиля марки BMW - 520 и Х5, а также прицеп для перевозки водной техники МЗСА 81771 С и прицеп к легковому транспорту ТС 821303.
Главный врач ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», депутат Олег Ярыгин указал доход в сумме 1 827 539,32 руб. У него есть жилой дом и два земельных участка в индивидуальной собственности, а также автоприцеп КМЗ-8284. Его супруга задекларировала 2 503 554 рублей за год. Она владеет кроссовером Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC, гаражом, земельным участков, частью одноэтажного кирпичного цеха по окраске автотранспорта и разгрузочной площадкой с навесом.
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