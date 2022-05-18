Волгоградские депутаты вывернули кошельки перед избирателями









Депутаты Волгоградской городской думы отчитались о доходах и имуществе за 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации, некоторые народные избранники, а также их супруги существенно улучшили свое материальное положение по сравнению с 2020 годом – и в доходах, а также в движимом и недвижимом имуществе.

Так, первый заместитель председателя городской думы Дмитрий Дильман задекларировал доход за прошлый год в размере 23,4 миллиона рублей. Это гораздо больше, чем в 2020 году – около 3,6 миллиона рублей.













Супруга председателя гордумы Владлена Колесникова также несколько упрочила свое положение. Если в 2020 году ее доход составлял 23,4 миллиона рублей, то в 2021 году он вырос до 25,8 миллиона. В совместной собственности у супругов Колесниковых есть две квартиры, а также два престижных авто - ТОЙОТА ЛЕКСУС RX300 и BMW X5 xDrive35. Вторая половина председателя городской думы владеет также пятью земельными участками и автодорогой на правах долевой собственности.

Доходы выросли и у заместителя председателя городской думы Геннадия Кузнецова. За 2021 год они составили 8 миллионов рублей, а в 2020 году был всего 1 миллион. Правда, из списка его транспортных средств исчез легковой прицеп.













Депутат Андрей Анненко задекларировал за прошлый год всего около 600 тысяч рублей. Но у нардепа была крупная сделка по недвижимости – он купил второй дом. Во всем остальном в семье мало что изменилось. У депутата по-прежнему в собственности люксовая иномарка МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE 350D4MATIC, а у его супруги - Ренд Ровер Эвок и TOYOTA CAMRY. При этом супруга депутата задекларировала за прошлый год доход в 87 тысячи рублей, тогда как является также владелицей автомойки.

Доход Саро Багдасаряна составил за прошлый год 31,1 миллиона рублей – это меньше, чем было в 2020 году (38,7 миллиона). Однако в собственности у депутата по-прежнему солидный список земельных участков, нежилых зданий и других объектов, а также большой парк дорожно-строительной техники. При этом его супруга и несовершеннолетний ребенок не имеют ничего – у них нет никакого дохода и какой-либо недвижимости.

Депутат Илья Багров в прошлом году приобрел дом площадью около 150 квадратных метров в ипотеку. Недвижимостью владеют все члены его семьи – жена и трое несовершеннолетних детей. Доход депутата составил за 2021 год 2,4 миллиона рублей. Это немногим больше, чем в 2020 году – 1,7 миллиона. В собственности у депутата также есть автомобиль ТОЙОТА HIGHLANDER; мотоцикл ХАРЛЕЙ ДЕВИДСОН ROAD KING.

Доход депутата Андрея Биленко уменьшился более, чем в 2 раза по сравнению с 2020 годом – он задекларировал около 360 тысячи рублей. В долевой собственности у депутата две квартиры, дом и квартира в индивидуальной собственности. Его супруга владеет двумя земельными участками, домом, квартирой и подземным гаражом-стоянкой, а также автомобилем ФОЛЬКСВАГЕН TIGUAN.

Депутат Олег Богатов задекларировал чуть больший доход в 2021 году, чем было у него в 2020 – 18,1 миллиона рублей. У супруги депутата он также оказался меньше – 2,1 миллиона рублей против 5,3 миллиона.

Депутат городской думы Илья Глазунов остался в прошлом году без своего автомобиля Тойота ЛЕКСУС NX 200t, который фигурировал в декларации за 2020 год. Его доход вырос до 18 миллионов рублей, тогда как в 2020 году он составлял 14,8 миллиона рублей. Депутат владеет также двумя земельными участками, домов и дачей. Его супруга задекларировала в 2021 году 2,1 миллиона рублей.

А вот материальное состояние его брата, тоже депутата значительно отличается от того, что имеет и чем владеет его родственник. Так, доход многодетного Дениса Глазунова составил в прошлом году всего 360 тысяч рублей. В собственности брат депутата-миллионера имеет лишь квартиру.













Иосиф Ефремов уменьшил свой доход в 2021 году до 85,4 миллиона рублей – в 2020 году он составлял 114 миллионов. Список недвижимости депутата при этом изменился. Если в 2020 году он являлся собственником 6 земельных участков, 2 домов, квартиры и двух нежилых помещений, то в 2021 году он владел уже 19 земельными участками, тремя нежилыми помещениями, складом и зданиями с пристройками.

Несколько наладилось материальное положение семьи депутата Зои Заболотневой. Ее доход в 2021 году составил около 1,5 миллиона рублей, тогда как в 2020 году в декларации фигурировала сумма в 1,2 миллиона. Вырос и доход ее супруга – до 1,1 миллиона рублей (в 2020 году – 600 тысяч).

Список собственности у депутата Алексея Зверева в 2021 году по сравнению с позапрошлым годом не изменился. Он владеет четырьмя земельными участками, домом, гаражом и нежилым помещением. А вот доход народного избранника вырос – до 1,2 миллиона рублей с 600 тысяч.

Доход многодетной мамы Олеси Казаченко в 2021 году снизился до суммы в 929 тысяч рублей. Тогда как в 2020 году он составлял 3,7 миллиона. А вот доход ее мужа почти не изменился – в 2021 году он составил 59 тысяч рублей. У Олеси Казаченок есть автомобиль TOYOTA RAF4, который был подарен ей в 2020 году. А у ее супруга - NISSAN X-TRAIL.

В собственности у депутата Виктора Колесникова в 2021 году появилась квартира. В 2020 году он задекларировал лишь земельный участок и автомобиль СУЗУКИ GRAND VITARA. Доход депутата за прошлый год составил около 2 миллионов рублей, что ненамного больше, чем за 2020 год.