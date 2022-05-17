30 миллионов рублей хочет получить за кафе «Шампур» продавец этого заведения общепита, расположенного в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», отдельно стоящее здание кафе находится на улице Коммунистической, на углу Комсомольского сада рядом с знаменитой пожарной каланчой.





В объявлении указано, что имущество и здание кафе находятся в собственности. Предприятие работает более 5 лет.

Продавец намерен реализовать кафе как готовый бизнес с активами на сумму 20 миллионов рублей. Обещанный срок окупаемости составляет 3 года. Также рассматривается вариант сдачи бизнеса в аренду или продажа половины доли.

Впрочем, как пояснил ИА «Высота 102» представитель кафе, представившийся Арманом, с продажей «Шампура» как готового бизнеса собственник особенно не спешит.

– Вопреки появившейся в СМИ информации хочу заявить, что кафе никто закрывать не намерен, – сообщил собеседник информагентства. – Объявлению полгода и оно никак не связано с недавним замыканием проводки в нашем заведении. Напротив, в ближайшее время мы планируем расширяться. Бизнес прибыльный, у нас много постоянных клиентов. Мы уже закупили оборудование и мебель. Заведение будет работать в прежнем режиме.

По словам Армана, объявление на сайте Avito опубликовано с целью поиска выгодных предложений.

– Люди, имея автомобили, вешают объявления о продаже и продолжают на них ездить. Если найдется покупатель, рассматриваются варианты, – пояснил он. – «Шампур», подчеркну, остается на месте.

Раньше на месте «Шампура», напомним, находилось первое в Волгограде кафе японской кухни «Сакура», однако это заведение с годами утратило свою популярность и на его месте появилась шашлычная. Посетителей здесь стали кормить не роллами и рисом, а шаурмой, люля-кебабом и шашлыком из разных видов мяса и рыбы.

Фото: скриншот с Яндекс.Карты и сайта объявлений