Олег Савченко: «Мы составим очень большую конкуренцию устоявшейся долларовой системе»

В России утвержден состав межведомственной рабочей группы при Правительстве РФ, участники которой займутся выработкой новых механизмов валютного регулирования и схем мультивалютных и рублевых расчетов с партнерами из дружественных стран. Распоряжение о создании группы подписал президент Владимир Путин. По словам зампреда комитета Госдумы по финансовому рынку Олега Савченко, новые схемы расчетов с зарубежными странами станут важным шагом к экономической и политической независимости России в будущем.

С начала специальной военной операции на Украине в силу вступило свыше семи тысяч антироссийских ограничений. Однако здесь стоит напомнить, что санкционный удар России регулярно наносится, начиная с 2014 года. В той или иной форме бойкот России объявляли 10 128 раз.

12 мая на совещании с членами Правительства Владимир Путин подчеркнул: «санкционная одержимость» Запада, ставшая следствием его жажды доминировать в мире, открыла для России второй фронт борьбы – экономический. И здесь стране тоже предстоит победить. Уже принят ряд мер, призванных стабилизировать курс валюты и открыть новые точки роста.

— Своими действиями (в частности, санкциями и экономическими ограничениями) они очень сильно хотят навредить и, даже можно сказать, уничтожить российскую экономику. Исходя из этого сейчас поменялась стратегия руководства страны. Я считаю, сейчас то самое время, когда Россия четко заявила о своей самостоятельности, что она будет придерживаться своей внешнеэкономической и политической позиции. И, соответственно, ее будет отстаивать, – прокомментировал зампред комитета Госдумы ФС РФ по финансовому рынку Олег Савченко. – Сейчас все действия правительства и Центробанка направлены на то, чтобы создать платформу, предпосылки для того, чтобы этот переход от доллара и евро к юаню, рупии и другим мировым валютам (которые сейчас также чувствуют себя нормально и с точки зрения развития показывают хороший рост), чтобы это было не болезненно, было поэтапно.

При этом, подчеркивает Савченко, в процессе ухода от доминирующих сейчас мировых валют есть свои подводные камни. Важно, как поведут себя крупные экономики мира, которые давно хотели заявить о себе, но подвергались сдерживанию, ориентируясь на политику США.

— Учитывая объемы экономики России, Китая и Индии, мы составим очень большую конкуренцию устоявшейся долларовой системе. Весь мир сидит на зависимости от доллара. Слишком экономика мира и стран, которые уже сегодня могут полноценно заявлять о своей самостоятельности, устала от выборов в США, от проблем в экономике, внутренней экономики США, от проблем, которые у них там происходят. Поэтому нам нужно от этого освобождаться.

В решениях, которые предпринимают сегодня Правительство и Госдума, важно разбираться не только экспертам. Шаги нацелены на сохранение стабильности бюджета и экономики российской семьи.