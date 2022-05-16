Происшествия

Под Волгоградом сгорел пассажирский автобус

Происшествия 16.05.2022 11:27
16.05.2022 11:27



Пассажирский автобус «Ман» сгорел в Городищенском районе Волгоградской области. В салоне находилось около 30 человек, но все пассажиры успели покинуть автобус, когда началось возгорание. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило в оперативные службы накануне в 21.42. На 663 км трассы Р-228 в автобусе произошло возгорание моторного отсека. По фотографиям с места происшествия видно, что у транспортного средства горит крыша, а в салоне все затянуто дымом. Огонь потушили пожарные расчеты 65-ой пожарно-спасательной части. Причины случившегося устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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