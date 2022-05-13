Двоим жителям Волгоградской области за 6 карасей грозит колония

Двоим жителям станицы Тишанской Нехаевского района Волгоградской области грозит уголовная ответственность за шесть выловленных карасей. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 13 мая, рыболовы были замечены в природном парке «Нижнехоперский».

— Вблизи станицы Луковской на берегу реки Хопер обнаружены жители станицы Тишанской, осуществлявшие незаконную добычу (вылов) лесковой сетью — «косынкой». Незаконный улов составил шесть экземпляров карася, — пояснили информагентству в Азово-Черноморском ТУ Росрыболовства. — Инцидент зафиксирован в период майским праздников.





Нарушение пресечено госинспектором Цимлянского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и сотрудниками ОМВД России по Нехаевскому району Волгоградской области.

— Граждане нарушили требования пунктов 49.1 и 47.7 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, — добавили в ведомстве.

За шесть карасей мужчин привлекут к уголовной ответственности. Участок Хопра, где нарушители ловили рыбу, относится к особо охраняемой природной территории регионального значения. Ущерб от действий рыболовов оценен в 3000 рублей.

Материалы готовя к передаче в полицию для возбуждения уголовного дела по ст. 256 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет колонии.

Фото: Азово-Черноморское ТУ Росрыболовства

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