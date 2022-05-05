Происшествия

Двое браконьеров попались в «сети» полицейским в Волгоградской области

Происшествия 05.05.2022 12:30
05.05.2022 12:30


В Волгоградской области двое браконьеров со стажем попались на  незаконном вылове рыбы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, так,  в Иловлинском районе  в ходе патрулирования полицейские заметили мужчину, который в акватории реки Дон напротив хутора Каменки вытаскивал сеткой из воды рыбу.
Заметив приближение правоохранителей, злоумышленник скрылся, бросив снасти и улов, состоящий из 9 рыб частиковых пород – чехони, лещей, густеры и карасей. Вскоре браконьер был задержан. Им оказался 39-летний житель Фроловского района, ранее судимый за совершение аналогичного деяния. 
В Быковском районе в «сети» правоохранителей попался  57-летний ранее судимый местный житель, который пытался незаконно добыть рыбу в заливе Арапка Волгоградского Водохранилища в 1 км. от села Кислово. Мужчина установил  40-метровые ставные сети высотой 1,8 м. с ячеёй 4,5 см. Но рыбалку испортили полицейские. 
Задержанным мужчинам грозит до двух лет лишения свободы. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области. 

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