В Волгограде суд огласил приговор матери Прохора Шаляпина

В Волгограде сегодня, 12 мая, Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении Елены Колесниковой. Мать известного российского исполнителя Прохора Шаляпина приговорили к трем годам условно за взятки.

– Установлено, что Елена Колесникова, являясь сестрой-хозяйкой в ГУЗ «КБ №12», за незаконное денежное вознаграждение проставляла рабочие часы в табеле выхода на работу лицам, осужденным судом к наказанию в виде обязательных работ, – говорится в материалах уголовного дела, собранных волгоградскими следователями. – При этом указанными лицами фактически отработка не осуществлялась, а Колесникова не информировала уголовно-исполнительную инспекцию о невыходе их на работу и допущенных нарушениях трудовой дисциплины.

В суде доказана вина Елены Колесниковой в пяти эпизодах получения взяток (два из них в размере, не превышающем 10 тысяч рублей), а также в четырех эпизодах служебного подлога. От наказания еще по трем эпизодам противоправных действий Колесникова освобождена в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

– По совокупности преступлений жительнице Волгограда назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях здравоохранения на срок 3 года, – сообщила информагентству «Высота 102» руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. – Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.