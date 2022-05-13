Облздрав раскрыл зарплаты главврачей волгоградских больниц и медцентров









Комитет здравоохранения Волгоградской области опубликовал данные за 2021 год о среднемесячной зарплате руководителей подведомственных медицинских учреждений. Как сообщает ИА «Высота 102», в этом списке главные врачи стоматологических поликлиник, городских и районных больниц, областного бюро судебно-медицинской экспертизы, специализированных учреждений, медицинских центров и других учреждений здравоохранения.

Самым высокооплачиваемым специалистом по итогам 2021 года стала главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» Надежда Коваленко. Ее средний заработок составил 153 638,69 руб. в месяц.

На второй строчке с ежемесячной зарплатой в размере 151 929,25 руб. главный врач ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1» Наталия Кушнирук.













В тройку высокооплачиваемых сотрудников по итогам 2021 года вошла главный врач ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25» Марина Королева. Она получала в среднем 146 055, 25 руб. в месяц.

Чуть ниже зарплата главного врача ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №7» Натальи Паниной - 145 618,23 руб.

Главному врачу еще одного крупного медицинского учреждения - ГБУЗ «Городская клиническая больница №1 им. С.З. Фишера» Роману Морозову платили ежемесячно в среднем 128 681,89 руб.

Зарплата Светланы Емельяновой, главного врача ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница», составляла 129 461,07 руб.

Главный врач ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №15» Анатолий Калмыков получал в 2021 году по 127 068,76 руб. в месяц.

Заработок депутата Волгоградской гордумы, главного врача ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» Олега Ярыгина был на уровне 108 127,95 руб. в месяц.

Татьяна Веровская, главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2», зарабатывала 124 060,7 руб. ежемесячно. А ее коллега - главврач ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 1 им. Л.И. Ушаковой» Александр Бухтин получал 86 061,65 руб.













Средняя зарплата главного врача ГУЗ «Клиническая больница №5» Константина Позднышева составила 87 150,78 руб. А главного врача ГУЗ «Больница № 16» Сергея Захарова - 62 220,47 руб.

Петр Иванов, главный врач ГУЗ «Клиническая больница №12», получал в месяц 87 799, 62 руб.

Зарплата главного врача ГУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №2» Анны Паниной была 102 719,37 руб. Елене Левшиной, главврачу ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №3», в среднем начисляли ежемесячно 101 249,48 руб. Заработок главного врача ГУЗ «Клиническая больница №4» Елены Щербининой в 2021 году составил в месяц 106 134,16 руб.

Наталья Трубина, главный врач ГУЗ «Клиническая больница №11», в прошлом году зарабатывала меньше своих коллег. Ее средняя зарплата составила всего 28 840, 21 руб. Скромная зарплата была и у главврача ГУЗ «Поликлиника №5» Ольги Корсаковой - 35 991,96 руб. в месяц.

Зарплата главного врача ГУЗ «Клиническая больница №28» Елены Титовой была 92 783,82 руб. А главный врач ГУЗ «Клинический родильный дом №2» Виталий Двужилов в прошлом году зарабатывал по 84 121,65 руб. ежемесячно.

Главный врач ГУЗ «Клиническая поликлиника №1» Сергей Меркулов получал 81 437,99 руб. Мария Магдеева, главный врач ГУЗ «Поликлиника № 2», - 71 721,38 руб.

Заработок главврача ГУЗ «Поликлиника № 4» Ольги Молчановой составил 66 078,9 руб. в месяц. А главврач ГБУЗ «Городская поликлиника № 5» Сергей Левкин получал зарплату в размере 62 373,09 руб.

Руководителю ГУЗ «Поликлиника № 30» Ирине Проненко начисляли 70 768,25 руб.

Виктория Нагорнева, главный врач ГУЗ «Родильный дом № 4», зарабатывала в среднем 87 317,36 руб. Зарплата главного врача ГУЗ «Больница № 22» Екатерины Матвеевой была в 2021 году в размере 91 403,33 руб.

Главный врач ГУЗ «Детская клиническая поликлиника №15» Ольга Павлова получала 71 245 руб. в месяц.

Среднемесячная зарплата Виктории Годенко, которая возглавляет ГАУЗ «Клиническая поликлиника № 3», была 85 012,95 руб.













Новый директор ГБУЗ «Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр» Алексей Воронков, который был назначен на эту должность в апреле 2021 года, получал в среднем 86 523,1 руб.

Максим Выскуб, главный врач ГАУЗ «Медицинский центр», зарабатывал по 85 064,14 руб. в месяц.

Директор ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр» Григорий Снегур получал скромно - его ежемесячная зарплата вышла в размере 35 013,1 руб.

Зарплата Рината Кудрякова, главного врача ГАУЗ «Волгоградская областная дезинфекционная станция», составила 62 649,03 руб.

Среди руководителей стоматологических поликлиник самым высокооплачиваемым стал главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 7» Андрей Мартин - 106 841,56 руб. в месяц. А также главврач ГАУЗ «Волжская городская стоматологическая поликлиника» Дмитрий Дмитриенко - 103 213,68 руб. в месяц. Среднемесячная зарплата его коллеги - главврача ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» Анны Осыко - составила 102 714, 33 руб.

В ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника» в графе руководитель сведения не отображены. Среди заместителей больше всех в месяц получала заместитель главного врача по медицинской части Елена Долгова - 97 761,33 руб.

Главврач ГАУЗ «Жирновская стоматологическая поликлиника» Максим Байков в месяц зарабатывал 64 911,8 руб. Его коллега в ГАУЗ «Котовская стоматологическая поликлиника» Римма Емельянова - 63 879,87 руб. Зарплата Анжелики Тумановой, главврача ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника № 12», составила 90 804,25 руб. в месяц. У главного врача ГАУЗ «Михайловская стоматологическая поликлиника» Сергея Зайченкова - 93 383, 578 руб.













Зарплата главврача в ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11» Вероники Змейковой составила 94 277, 77 руб. У Сергея Гаценко, главврача ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8», - 95 560,26 руб. Главврач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 9» Алексей Порошин получал в месяц 97 112,87 руб. Александр Осокин - 103 963,23 руб. Он возглавляет ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника № 3».

Наталья Лукьянская, главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника», зарабатывала 84 807,82 руб. в месяц. Ее коллега из ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» в Камышине Алексей Сосновский - 90 897 руб.

Начальник ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Вячеслав Барканов получал 66 591,3 руб. в месяц. Андрей Поплавский, главврач ГБУЗ «Волгоградское областное патологоанатомическое бюро», - 73 196,18 руб.

Главврач ГБУЗ «Волгоградский областной детский санаторий» Елена Бенедицкая зарабатывала ежемесячно 46 876,86 руб. Жалованье Анны Моисеевой, главврача ГБУЗ «Волгоградский областной детский противотуберкулезный санаторий № 3», составило 58 462,81 руб.

Марина Безмельницына, главврач ГБУЗ «Волгоградского областного клинического кожно-венерологического диспансера», получала 96 351,54 руб. в месяц. А руководитель инфекционной больницы №2 Елена Хлопотова - 64 784,94 руб. Главный врач ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая инфекционная больница № 1» Елена Демина зарабатывала в месяц 69 481,11 руб.

Лариса Бубнова, главврач ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер», зарабатывала в среднем ежемесячно 97 562,6 руб. А возглавляющая Центр психического здоровья детей и подростков Лариса Раевская - 71 723,38 руб.

Заработок главврача ГБУЗ «Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер» Галины Мордвиновой - 91 166,14 руб.

Инна Замятина, главврач ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница №2», в среднем получала 97 738,87 руб. Руководитель областной психиатрической больницы №1 в ст. Ложки Калачевского района Ольга Жигунова - 83 753 руб.

Зарплата начальника ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» Олег Кириллов составила в среднем 73 203,19 руб. в месяц.

Главврач ГБУЗ «Волгоградский областной клинический хоспис» Алексей Иванов зарабатывал ежемесячно 68 896,73 руб. Главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной уронефрологический центр» Дмитрий Перлин получал 84 158,49 руб. в месяц.

Елене Дроновой, главному врачу ГБУЗ «Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации», в среднем ежемесячно начисляли 77 045,64 руб.

Зарплата главного врача ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр» Виталия Иваненко составила 99 211,26 руб. У главного врача ГБУЗ «Волгоградский областной центр крови» Павла Коновалова - 84 646,11 руб.

Заработок Ольги Грошевой, главного врача ГБУЗ «Городская больница № 2», в прошлом году был 63 348,76 руб. ежемесячно. А главный врач «Городской детской поликлиники № 2» Дмитрий Орлов получал 77 763,87 руб.

Главврач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3» Дмитрий Шипунов зарабатывал 92 847,13 руб. Людмила Панина за работу главврачом ГБУЗ «Городская детская больница» получала 77 588,42 руб. в месяц.













В районных больницах зарплаты руководителей разнятся, как и в областном центре. Так, главврач Руднянской ЦРБ Андрей Кабанов получал в месяц 58 602,27 руб. Зарплата у главврача Быковской ЦРБ Ольги Муковниной составила 82 427,73 руб. В Городищенской ЦРБ самым высокооплачиваемым сотрудником стала главный бухгалтер Светлана Рогожкина с зарплатой 81 842,72 руб. Графа руководитель по этому учреждению не заполнена.

Главврач Даниловской ЦРБ Людмила Шинкаренко в среднем получала ежемесячно 72 561,22 руб. Галина Савушкина, возглавляющая Еланскую ЦРБ, зарабатывала 83 784,87 руб. Главврач Иловлинской ЦРБ Сергей Чуйкин - 70 412,13 руб., а главврач Калачевской ЦРБ Виктор Бессолов - 85 772,58 руб.

Заработок главврача Киквидзенской ЦРБ Владимира Кравцова составил 65 880,92 руб. Дмитрий Кочетков, возглавляющий Котельниковскую ЦРБ, был самым высокооплачиваемым руководителем районных больниц. Его средняя зарплата составила 103 436,26 руб.

Главврач Кумылженской ЦРБ Юлия Шиповская получала 68 295,72 руб. Андрей Калмыков, главврач Михайловской ЦРБ, - 98 766, 49 руб. Главный врач Михайловской городской детской больницы Наталья Аринушкина - 72 689,52 руб. Наталья Данилова, возглавляющая ГБУЗ «Городская больница №1» в Камышине, зарабатывала в среднем 78 142,55 руб.

Средняя зарплата Николая Кокина, главврача Николаевской ЦРБ, составила 61 146,99 руб. Руководитель Новониколаевской ЦРБ Наталия Бороденко получала 65 847,26 руб., а главврач Палласовской ЦРБ Станислав Баканов - 88 561,11 руб.

Руководитель Октябрьской ЦРБ не указан. Самым высокооплачиваемым сотрудников в этом медицинском учреждении стала заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Татьяна Резникова - 77 132,84 руб. в месяц.

Главный врач Светлоярской ЦРБ Наталья Рысухина зарабатывала ежемесячно в среднем 61 784,98 руб. Главврач Серафимовичской ЦРБ Галина Ветютнева - 76 212,53 руб. Зарплата Лидии Наумовой, главврача Среднеахтубинской ЦРБ, составила 83 216,92 руб. Руководитель Старополтавской ЦРБ Светлана Шевченко получала 46 749,98 руб. Главврач Фроловской ЦРБ Вячеслав Буянов - 92 927,79 руб. Главный врач Центральной городской больницы Камышина Владимир Галушкин - 78 539,17 руб. Алексей Мосейчук, главный врач Жирновской ЦРБ, - 57 343,5 руб.

Заработок руководителя ЦРБ Клетского района Сергея Хазова составил 62 835 руб. Главврач Алексеевской ЦРБ Роза Кожух получала в среднем 60 241,32 руб. Главврач Дубовской ЦРБ Юлия Лутцева - 66 512,57 руб., главврач Чернышковской ЦРБ Наталья Шемчук - 59 832,91 руб., а главный врач Камышинской детской городской больницы Александр Орлов - 77 555,24 руб. в месяц.

Средняя зарплата главврача Ленинской ЦРБ Дмитрия Крайнова составила 72 692,42 руб., главврача Нехаевской ЦРБ Надежды Тридубовой - 70 168,64 руб., главврача Новоаннинской ЦРБ Людмилы Макеевой - 93 471 руб., главврача Урюпинской ЦРБ Геннадия Сизова - 95 407, 29 руб. Жалованье главврача Ольховской ЦРБ Константина Самсонова было 59 831,88 руб. в месяц.



