Экономика

Банк «Открытие» добавил единую витрину расчетных продуктов в интернет-банк для корпоративных клиентов

Экономика 12.05.2022 13:52
12.05.2022 13:52


Продуктовая площадка разработана для подключения банковских сервисов онлайн.
В новом разделе интернет-банка «Открытие-Бизнес Онлайн» можно дистанционно за несколько минут подключить продукты для автоматизации расчетов и управления ликвидностью: реестр платежей, идентификацию поступлений на расчетный счет, а также выписку в формате SWIFT MT940.
Запуск единой витрины – это первый шаг к созданию центра управления продуктами: универсальной площадки для подключения всего спектра услуг для бизнеса в формате «единого окна». Постепенно она будет пополняться новыми сервисами и партнерскими предложениями для корпоративного бизнеса, что предоставит клиентам новые возможности по внедрению технологий в операционную деятельность.
Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».

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