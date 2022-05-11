Происшествия 11.05.2022 16:16
11.05.2022 16:16
ДТП с участием судьи Алексеевского районного суда Волгоградской области произошло 9 мая. Как стало известно ИА «Высота 102» от очевидцев происшествия, авария произошла вечером в День Победы на одном из перекрестков в станице Нехаевской. В водителе, который на своей «Ниве» протаранил «ВАЗ-21099», местные жители узнали судью Алексеевского суда Антона Антамошкина.
– В каком состоянии был судья, достоверно неизвестно, в трубочку он не дышал, но выглядел достаточно «уставшим», – рассказали очевидцы. – А вот мужчина, который находился в «девяносто девятой», пострадал сильно. Сейчас он лежит в Урюпинской ЦРБ.
Между тем, происшествие в станице Нехаевская попало и в региональные сводки за 9 мая. Так, ГУ МВД России по Волгоградской утром 10-го числа сообщало, что в 20.40 в Нехаевском районе 41-летний водитель, управляя автомобилем «Нива Шевроле», двигаясь по ул. Коммунистической в прямом направлении, на пересечении с улицей Рабочей не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21099» под управлением 39-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 46-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ» были госпитализированы.
Информагентство уточняет подробности дорожно-транспортного происшествия с участием судьи.
Справка. Антон Николаевич Антамошкин является судьей Алексеевского районного суда. Указ о его назначении был подписан Президентом России 1.12.2012 года.
Напомним, это уже не первое происшествие с судьями Алексеевского районного суда. В сентябре 2019 года трагически погиб председатель районного суда Олег Карпенко. 47-летний мужчина на своем квадроцикле упал в овраг и скончался.
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