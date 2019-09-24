Происшествия 24.09.2019 11:51
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24.09.2019 11:51
Сегодня ночью в результате автоаварии скончался председатель Алексеевского районного суда Олег Карпенко. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в правоохранительных органах. В СУ СКР по региону получить комментарий пока не удалось. По предварительным данным, при опрокидывании квадроцикла мужчина сломал шею и скончался на месте происшествия.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Председателем Алексеевского районного суда Олег Карпенко (на фото - в центре) был назначен Указом Президента РФ от 2 июля 2010 года. Должность судьи впервые занял в 2001 году.
Фото Веры Дерюгиной с сайта prihoper34.ru
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