



Сегодня ночью в результате автоаварии скончался председатель Алексеевского районного суда Олег Карпенко. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в правоохранительных органах. В СУ СКР по региону получить комментарий пока не удалось. По предварительным данным, при опрокидывании квадроцикла мужчина сломал шею и скончался на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Председателем Алексеевского районного суда Олег Карпенко (на фото - в центре) был назначен Указом Президента РФ от 2 июля 2010 года. Должность судьи впервые занял в 2001 году.

Фото Веры Дерюгиной с сайта prihoper34.ru