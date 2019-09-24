Происшествия

В Волгоградской области разбился насмерть председатель Алексеевского райсуда

Происшествия 24.09.2019 11:51
7212 0
24.09.2019 11:51


Сегодня ночью в результате автоаварии скончался председатель Алексеевского районного суда Олег Карпенко. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в правоохранительных органах. В СУ СКР по региону получить комментарий пока не удалось. По предварительным данным, при опрокидывании квадроцикла мужчина сломал шею и скончался на месте происшествия.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Председателем Алексеевского районного суда Олег Карпенко (на фото - в центре) был назначен Указом Президента РФ от 2 июля 2010 года. Должность судьи впервые занял в 2001 году.
Фото Веры Дерюгиной с сайта prihoper34.ru

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
В Волгоградской области – страшное ДТП, один человек погиб
18.09.2019 08:40
38534 14
Ад в сосновом бору: тушение пожара в Волгограде осложнил сильный ветер (ВИДЕО)
16.09.2019 15:36
18008 20
Сотрудники УФСБ накрыли под Волгоградом подпольный цех бутлегеров с тоннами алкоголя
19.09.2019 12:15
22130 17
Происшествия
23.09.2019 12:52
Происшествия 23.09.2019 12:52
1534 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.09.2019 10:27
Происшествия 23.09.2019 10:27
4319 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.09.2019 08:52
Происшествия 22.09.2019 08:52
1798 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.09.2019 12:31
Происшествия 21.09.2019 12:31
11818 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.09.2019 11:38
Происшествия 21.09.2019 11:38
2194 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.09.2019 09:18
Происшествия 20.09.2019 09:18
15101 20 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.09.2019 13:26
Происшествия 19.09.2019 13:26
2869 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.09.2019 12:15
Происшествия 19.09.2019 12:15
22130 17 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.09.2019 12:10
Происшествия 19.09.2019 12:10
6420 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.09.2019 09:54
Происшествия 19.09.2019 09:54
5131 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.09.2019 12:46
Происшествия 18.09.2019 12:46
1788 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.09.2019 08:48
Происшествия 18.09.2019 08:48
10480 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.09.2019 08:40
Происшествия 18.09.2019 08:40
38534 14 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.09.2019 15:18
Происшествия 17.09.2019 15:18
11528 19 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.09.2019 11:11
Происшествия 17.09.2019 11:11
4877 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:30
В Волгоградской области прощание с погибшим председателем райсуда состоится 25 сентября
12:08
Андрей Бочаров официально вступил в должность губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:51
В Волгоградской области разбился насмерть председатель Алексеевского райсудаСмотреть фотографии
11:02
Центр Волгограда томится в ожидании инаугурации губернатораСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде гражданин Армении «намудрил» с мошенническими схемами при продаже автомобилейСмотреть фотографии
10:20
Владимир Шкарин вступил в должность ректора Волгоградского медуниверситетаСмотреть фотографии
10:17
В Волгоградском облсуде посмотрят интересное "кино" о выборахСмотреть фотографии
09:33
РУСАЛ провел экофестиваль на набережной Тракторозаводского районаСмотреть фотографии
08:43
Компания «Газпром трансгаз Волгоград» приглашает юных патриотов принять участие в проекте «Сталинградский рубеж»Смотреть фотографии
17:52
В Волгоградской области трио кредитных мошенников получило длительные срокиСмотреть фотографии
17:52
Волгоградская гордума начинает осеннюю сессию с кадровых вопросовСмотреть фотографии
16:34
Суд избавил от домашнего ареста двух экс-депутатов Волгоградской гордумыСмотреть фотографии
16:05
Волжские пивовары приняли участие во Всемирном дне ответственного потребления пиваСмотреть фотографии
15:49
В Волгоградской области по иску ЦБ ликвидировали жилищный кооперативСмотреть фотографии
15:12
Более 22 тысяч лицевых счетов с долгами отдали под судСмотреть фотографии
15:00
УФСБ по Волгоградской области ищет молодые кадрыСмотреть фотографии
14:33
Клиенты Сбербанка смогут обменять бонусы СПАСИБО на доставку еды из Delivery ClubСмотреть фотографии
14:30
Администрация Волгограда берет в долг больше миллиарда рублейСмотреть фотографии
14:22
В Волгограде жилинспекцию уличили в «забывчивости» после проверок предпринимателейСмотреть фотографии
14:14
МегаФон и СПбГУ открыли первую студенческую 5G-лабораториюСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде подполковника осудили за принудительное "крышевание" торговцаСмотреть фотографии
13:43
Лето снова наступит: на волгоградской набережной установили шезлонгиСмотреть фотографии
13:17
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованиемСмотреть фотографии
13:01
Аутсайдер выборов в Волгоградскую гордуму от «ЕР» заслужил депутатский мандат Смотреть фотографии
12:54
Жителей Волгоградской области могут согреть раньше отопительного сезонаСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде бомж пришел в католический храм с ножом и дурными намерениямиСмотреть фотографии
12:49
Катарсис гарантирован: Волгоградский симфонический оркестр вдохновенно открыл сезонСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
В Волгограде задержанного за взятку налоговика не выпустили из СИЗОСмотреть фотографии
12:32
В Волгоградской области директор МУПа отремонтировал за бюджетные деньги машину родственницыСмотреть фотографии
12:03
Как в Кремле: гостям инаугурации губернатора Волгоградской области прописали дресс-кодСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 