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С приглашенной звездой, выставкой и полевой кухней: Эльтон впервые отметил с размахом 9 Мая

Полезно знать 11.05.2022 13:02
11.05.2022 13:02


В Волгоградской области сотрудники санатория «Эльтон» и учащиеся Эльтонской средней школы в этом году подготовили совместную программу 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», памятные мероприятия прошли на территории лечебницы с участием местных жителей и отдыхающих.

По словам организаторов, мероприятия в этом году преследовали особую цель – поддержка духа семей, чьи мужчины в настоящее время с оружием в руках продолжают дело прадедов.

– Накануне 9 Мая санаторий организовал уборку и провел коллективное возложение венков на двух поселковых братских могилах, – рассказали информагентству в санатории. – Инициативу руководителя санатория «Эльтон» Александра Антоненко о проведении торжественных мероприятий в честь Дня Победы поддержала директор эльтонской средней школы Лариса Мещерякова.

В итоге дети подготовили тематическую концертную программу, а санаторно-курортный комплекс взял на себя полное техническое и материальное обеспечение праздника.


Участниками мероприятий стали жители поселка Эльтон, а также отдыхающие лечебницы. Последним выпала честь выступить в качестве членов жюри на конкурсе детских рисунков.

– По результатам выставки тройка лидирующих по голосам детей награждена ценными призами. Счастливчики, чьи работы привлекли больше внимания, получили беспроводные гаджеты: музыкальную колонку и наушники, а также умные часы, – сообщают в «Эльтоне».

Концерт, подготовленный школьниками, прошел в досуговом центре. Ребята исполнили песни и танцы. Инсценировки поэм авторов военного времени держали внимание зала с первой до последней минуты.


– Приглашенной звездой концерта стала Ольга Голованова – классическая вокалистка (меццо-сопрано), выпускница российской академии музыки им. Гнесиных, лауреат многих российских и международных конкурсов, прибывшая из регионального центра – Волгограда, – отдельно подчеркивают организаторы.

Также, в Эльтон, за 350 км была доставлена полевая кухня. Под занавес праздника гости попробовали гречневую кашу с тушеным мясом и ароматным чаем от профессиональных поваров санатория.


– Как правило, атмосфера создаётся людьми, неравнодушными к былому и настоящему, –говорит директор «Эльтона» Александр Антоненко. – И этого 9 Мая было не отнять. Праздничные эмоции, осмысленность происходящего в глазах детей, запах полевой кухни, угощения и музыкальная составляющая сделали праздник в честь Дня Победы незабываемым. Первым таким масштабным в Эльтоне, и, надеемся, не последним.


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