Полезно знать

Заметки астролога: рекомендации с 9 по 15 мая 2022г.

Полезно знать 09.05.2022 07:00
09.05.2022 07:00


Каждую неделю для наших читателей свои рекомендации дает магистр астрологии, волжанка Ирина Сенина. Ирина Сенина – известный не только в Волгоградской области, но и за ее пределами астролог. Она издала несколько книг по данной тематике, последняя ее работа  – «Предсказательная астрология. Прямые и обратные формулы событий». Ирина Сенина ведет группу в социальных сетях «Астрология для профессионалов и любителей», которая пользуется большой популярностью у пользователей.
Всю неделю Луна растущая, идет вторая четверть Луны, когда можно в благоприятные дни сажать и пересаживать «вершки».
10 мая Меркурий становится ретроградным и будет идти попятно до 3 мая, но следует учитывать, что будет сохранять качество ретроградности до  8 июня, пока не перейдет на следующий градус.
14 и 15 мая Солнце образует благоприятный аспект с Нептуном.
Усилится интуиция, ей следует доверять. Если приснится сон, то он может оказаться вещим. Это удачные дни для оздоровления, отдыха.
9 мая Луна будет находиться в знаке Льва.
Это удачный период для занятий детьми, искусством, танцами, посещения развлекательных мероприятий даже в будние дни. 
Уязвимы сердце, сердечно-сосудистая система, область грудной клетки, верхняя часть спины. Их не следует перегружать и проводить на них манипуляции. Можно лечить и проводить манипуляции на глазах, ушах, глазах, приводить в порядок нервную систему.
Период не плодовитый, поэтому любые посадки и пересадки растений не рекомендуются. Можно бороться с болезнями растений.
10 мая в 1 ч.54м. Луна переходит в знак Девы и будет находиться в нем до 09ч.35м.12 мая. 
Удачный период для выполнения привычной работы, наведения порядка, решения бюрократических вопросов, оформления документов. 
Следует беречь кишечник, ЖКТ, область живота. Это прекрасные дни для голодания, можно именно в эти дни начинать сбрасывать лишний вес. 
Дни не слишком плодовитые. Растения, посаженные в эти дни, будут малоурожайными. Но можно сажать лекарственные растения. 
12 мая Луна переходит в знак Весов в 09ч.35м. и будет находиться в нем до 13ч.35м.14 мая.
Это весьма удачные дни для партнерских отношений. Браки, заключенные в эти дни, будут особенно прочными.
Уязвимы область поясницы, почки, их нельзя перегружать. Зато это удачные дни для любых манипуляций в области головы. Стрижки, сделанные в это время, будут особенно красивы. Можно и нужно посещать косметолога (если нет индивидуальных противопоказаний).
14 мая Луна перейдет в знак Скорпиона в 13ч.35м. и будет в нем до 14ч. 51м. 16 мая.
Это удачный период для решения вопросов, связанных с долгами, кредитами, налогами, задолженностями. Не стоит покупать и первый раз надевать новые вещи: они быстро портятся, изнашиваются, могут не подходить по размеру. Рекомендуется делать стрижки (волосы станут более густыми, расти будут медленнее, стрижка лучше сохраняется).
Уязвимы половые органы, область паха, малого таза, желчный пузырь. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачные дни для лечения горла, шеи, верхних дыхательных путей.
Можно сажать и пересаживать растения, особенно с колючками, поливать, подкармливать (но не 16 мая, так как в этот день будет не только полнолуние, но и затмение).
Помните, что это общие рекомендации, а у каждого человека есть свой, индивидуальный гороскоп. И все события в Вашей жизни будут происходить именно по нему. Чтобы узнать, что именно будет происходить лично у вас (здоровье, работа, финансы, брак, дети, поездки и т.д.), обратитесь за консультацией к астрологу.

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