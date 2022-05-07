В Волгоградский области двое детей обварились кипятком. Об инцидентах ИА «Высота 102» стало известно сегодня, 7 мая.

— В больницу № 25 города Волгограда госпитализирована трехлетняя девочка. Предварительный диагноз — термический ожог туловища, — сообщили информагентству в экстренных службах.

Известно, что малолетнего ребенка транспортировали из ЦРБ Фролово в областную столицу накануне. Ожог девочка получила по недосмотру родителей. Мать малышки опрокинула на последнюю ведро с горячей водой.

Аналогичный случай произошел в городе-спутнике Волжском. Из-за невнимательности старших членов семьи на 10-месячного мальчика опрокинулся чайник с кипятком.

— 6 мая из детской больницы Волжского мальчика привезли в больничный комплекс № 25 города Волгограда, — уточнил собственный источник в экстренных службах региона. — Госпитализирован с термическим ожогом головы и шеи.

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