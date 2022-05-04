Под Волгоградом четырехлетняя девочка выпала из окна

В Волгоградской области в результате падения с высоты в больницу №3 в городе Волжском доставлена четырехлетняя девочка. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел накануне селе Заплавном.

– Девочку доставили в больницу из Заплавного днем накануне, при поступлении у маленькой пациентки диагностировано сотрясение. По большому счету, отделалась достаточно легко, – сообщили информагентству в экстренных службах.

В ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили факт происшествия в Заплавном. Уточняется, что девочка упала со второго этажа.

– Травму получила в результате обрыва москитной сетки и падения из окна второго этажа частного домовладения на песок, – уточняют полицейские.

Одновременно в МВД напоминают родителям о необходимости контроля за детьми. С наступлением теплого времени года в Волгоградской области, как правило, учащаются подобные несчастные случаи.

– Дети не должны находиться без присмотра, – подчеркивают полицейские. – Тем более нельзя оставлять детей одних рядом с открытыми окнами.