Происшествия

Под Волгоградом четырехлетняя девочка выпала из окна

Происшествия 04.05.2022 12:51
04.05.2022 12:51


В Волгоградской области в результате падения с высоты в больницу №3 в городе Волжском доставлена четырехлетняя девочка. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел накануне селе Заплавном.  

– Девочку доставили в больницу из Заплавного днем накануне, при поступлении у маленькой пациентки диагностировано сотрясение. По большому счету, отделалась достаточно легко, – сообщили информагентству в экстренных службах. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили факт происшествия в Заплавном. Уточняется, что девочка упала со второго этажа. 

–  Травму получила в результате обрыва москитной сетки и падения из окна второго этажа частного домовладения на песок, – уточняют полицейские. 

Одновременно в МВД напоминают родителям о необходимости контроля за детьми. С наступлением теплого времени года в Волгоградской области, как правило, учащаются подобные несчастные случаи. 

– Дети не должны находиться без присмотра, – подчеркивают полицейские. – Тем более нельзя оставлять детей одних рядом с открытыми окнами.  

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