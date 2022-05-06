Банк России предупредил о замедлении платежных операций









Центробанк России сегодня, 6 мая, предупредил россиян о возможных задержках при проведении платежных операций из-за технических работ.

- В настоящее время в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в СПФС (Система передачи финансовых сообщений - ред.). Часть операций может проходить медленнее, либо их придется повторить позднее. При этом все средства клиентов сохранны, - говорится на сайте ЦБ РФ.

О том, когда платежные сервисы заработают в обычном режиме, регулятор обещает сообщить дополнительно.

Фото: Центробанк РФ