На Мамаевом кургане в Волгограде потравили комаров перед 9 мая





164 водоема и прибрежную растительность обработают от комаров в волгоградском регионе. Больше всего водных объектов дезинсекция затронет в Волгограде — работы выполнят на 129 территориях. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в областном центре обработка водоемов стартует 8 мая — в оптимальные для проведения подобных работ сроки. Дезинсекция начнется с территории Красноармейского района и охватит семь районов областного центра. Особое внимание уделят Сарпинскому, где к работам приступят после окончания паводка — на острове предстоит обработать 25 озёр и ериков. 164 водоема и прибрежную растительность обработают от комаров в волгоградском регионе. Больше всего водных объектов дезинсекция затронет в Волгограде — работы выполнят на 129 территориях. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в областном центре обработка водоемов стартует 8 мая — в оптимальные для проведения подобных работ сроки. Дезинсекция начнется с территории Красноармейского района и охватит семь районов областного центра. Особое внимание уделят Сарпинскому, где к работам приступят после окончания паводка — на острове предстоит обработать 25 озёр и ериков.

Всего в Волгоградской области работы охватят более 4 тыс. га водных объектов и прибрежных зон. Первую в этом году обработку уже выполнили в местах массового скопления людей, рекреационных зонах и туристических маршрутах — например, в канун майских праздников работы провели на 25 га территории Мамаева кургана.Напомним, дезинсекция проводится ежегодно, в несколько этапов. В этом году она завершится в конце августа. Обработку выполняют современными микробиологическими и инсектицидными средствами от кровососущих насекомых, препараты не представляют опасности для человека. Профилактические мероприятия необходимы для предотвращения вспышек инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются комары. График дезинсекции согласован с региональным управлением Роспотребнадзора и энтомологами Центра гигиены и эпидемиологии.