Кабмин выделил 109 миллионов на медицинскую реабилитацию волгоградцев

Волгоградской области на медицинскую реабилитацию инвалидов и пациентов после перенесенных заболеваний, операций и травм выделено 109 миллионов рублей из федерального бюджета. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Всего регионы получат около 8,8 миллиардов рублей. Деньги пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации в 157 клиниках.

– Современное оборудование позволит оказывать пациентам эффективное лечение. Такую реабилитацию пройдут ещё больше граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара, причём бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования, – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 4 мая.

Всего за ближайшие три года планируется оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации, а также около 130 дневных стационаров.