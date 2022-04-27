СБУ грозит арестом волгоградскому депутату Госдумы

Политика 27.04.2022 21:41
27.04.2022 21:41
Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов сообщил о поступившем ему письме от следователя Службы безопасности Украины (СБУ).
- Дорогие друзья! Случилось страшное. Слидчий Олександр Писькун хочет меня арестовать. В версии античеловеческого киевского режима я какой-то злодей! Наверное, потому, что я собираю гуманитарную помощь для жителей Донбасса, которых 8 лет терроризировали засевшие в Киеве нацисты, - написал Андрей Гимбатов в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что поддерживает президента России в решении признать ЛНР и ДНР и начать спецоперацию по денацификации Украины и освобождению ее народа, но в письме следователя речь идет о блокировке каких-то транспортных коммуникаций.
- Я, правда, не понял, что конкретно мне «вменяют» эти странные люди. Это правда непросто! Ищу переводчика, причём и с мовы, и с казённого языка. Но, кажется, нужен ещё и психиатр.
Что такое «організація блокування транспортних комунікацій з метою нейтралізації роботи морського та повітряного військового транспорту, пошкодження об’єктів, які мають важливе оборонне значення для України»?
Я не блокировал никаких коммуникаций. Я голосовал в парламенте за очистку братской Украины от мерзости нацизма, - рассуждает депутат.
Андрей Гимбатов просит своих подписчиков не волноваться, так как СБУ его «мисто проживаня не видоми».
По данным федеральных СМИ, сегодня офис генерального прокурора Украины заявил о предъявлении обвинений спикеру и 418 депутатам Государственной думы за якобы имевшее место посягательство на территориальную целостность украинского государства. Обвинения предъявляются депутатам, которые 15 февраля на заседании Госдумы поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик. Госдума 22 февраля также ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь призвал правоохранительные органы РФ привлечь к ответственности генпрокурора Украины Ирину Венедиктову за указанные обвинения.
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