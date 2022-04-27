Волгоградский аэропорт эвакуировали из-за сообщений о минировании





Пассажиров и сотрудников терминала международного аэропорта Волгограда эвакуировали сегодня утром около 11:40 из-за поступившего на электронную почту сообщений о минировании. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе аэропорта, на месте сотрудниками экстренных служб проводится проверка. На данный момент аэропорт не возобновил работу.

– Сегодня в 11.40 поступило сообщение о минировании аэровокзального комплекса аэропорта Волгограда. По установленному порядку проводится проверка и эвакуация пассажиров и сотрудников из здания терминала, – пояснили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, неделю ранее в администрацию гостиницы «Старт» в Тракторозаводском районе также утром поступил звонок с сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве. Из пункта временного размещения были эвакуированы беженцы, прибывшие в Волгоград из Луганска и Донецка.