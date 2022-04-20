Происшествия

В Волгограде объявлена эвакуация беженцев из ПВР в гостинице «Старт»

Происшествия 20.04.2022 09:59
20.04.2022 09:59


В Тракторозаводском районе Волгограда  утром 20 апреля объявили экстренную эвакуацию постояльцев пункта временного размещения в гостинице «Старт». Как сообщает ИА «Высота 102», всех размещенных здесь беженцев из Донецкой и Луганской народных республик попросили покинуть помещения из-за тревожного сообщения.


— Администрации гостиницы утром поступил  звонок о том, что в здании якобы заложено взрывное устройство, — сообщил источник информагентства в экстренных службах. — Следуя инструкциям, на место были вызваны сотрудники полиции, МЧС, скорой, а также кинологи с собаками.


По имеющейся информации, в настоящее время сейчас проводится обследование гостиничных и административным помещений в «Старте».

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