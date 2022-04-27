На фасаде девятиэтажного дома на улице Хиросимы, 1 в Центральном районе Волгограда к Дню Победы появится изображение российского военнослужащего. Как сообщает ИА «Высота 102», над изображением, которое займет всю площадь на торце дома, в эти дни работает волгоградский граффитист Алексей Бережнов. В прошлом году, напомним, художник изобразил героиню комиксов Черную Вдову на фасаде ТРК «Европа Сити Молл».
Уже сейчас пешеходы и автомобилисты, проезжающие по улице Хиросимы, видят контуры изображения сотрудника ВС РФ на фоне российского триколора. К настоящему времени Алексей Бережнов почти завершил работу над верхней частью картины. В нижней граффитист нанес очертания двоих детей с венками на голове из полевых цветов.
– Мы хотели успеть к Первомаю, но не получилось, поэтому волгоградцы смогут увидеть новую картину только в День Победы, – пояснил Алексей Бережнов корреспонденту информагентства. – Всех деталей я не хотел бы раскрывать. Когда работа будет завершена, волгоградцы и гости города все сами увидят.