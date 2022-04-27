



На фасаде девятиэтажного дома на улице Хиросимы, 1 в Центральном районе Волгограда к Дню Победы появится изображение российского военнослужащего. Как сообщает ИА «Высота 102», над изображением, которое займет всю площадь на торце дома, в эти дни работает волгоградский граффитист Алексей Бережнов. В прошлом году, напомним, художник изобразил героиню комиксов Черную Вдову на фасаде ТРК «Европа Сити Молл».





Уже сейчас пешеходы и автомобилисты, проезжающие по улице Хиросимы, видят контуры изображения сотрудника ВС РФ на фоне российского триколора. К настоящему времени Алексей Бережнов почти завершил работу над верхней частью картины. В нижней граффитист нанес очертания двоих детей с венками на голове из полевых цветов.

– Мы хотели успеть к Первомаю, но не получилось, поэтому волгоградцы смогут увидеть новую картину только в День Победы, – пояснил Алексей Бережнов корреспонденту информагентства. – Всех деталей я не хотел бы раскрывать. Когда работа будет завершена, волгоградцы и гости города все сами увидят.





В октябре 2021 года на фасаде высотного дома в Советском районе художник Сергей Давыдов нарисовал четырехэтажную картину, где изображены небо и советские самолеты. Заказчиком работ выступило МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда». Инициатива украсить дом №4 по улице Авиаторской, 4 принадлежала собственникам квартир. Патриотичная картина неба с самолетами на высотке хорошо видна с Первой продольной магистрали всем проезжающим на автомобиле жителям и гостям Волгограда.







