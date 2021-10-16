Патриотичная картина на фасаде высотки в Волгограде обошлась в 200 тысяч

Общество 16.10.2021 17:48
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16.10.2021 17:48
Четырехэтажную картину на фасаде высотного дома в Советском районе Волгограде, где изображены небо и советские самолеты, нарисовали за 200 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком работ выступило МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда». В документах поясняется, что источником финансирования являются средства, полученные в качестве дара. Закупка была проведена у единственного поставщика - индивидуального предпринимателя Сергея Давыдова.
Отметим, что бюджетные учреждения и унитарные предприятия могут осуществлять закупки за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвований (благотворительные пожертвования), по завещанию, в порядке, предусмотренном ФЗ №223.
Как ранее сообщала мэрия, инициатива украсить дом №4 по улице Авиаторской, 4 принадлежит собственникам квартир. Изображение советских самолетов на фоне неба занимает четыре этажа - с пятого по девятый. Над проектом работает художник Сергей Давыдов. Ранее он уже принимал участие в аналогичных мероприятиях, украшая подъезды ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Советском районе. Все работы выполняются долговечными фасадными красками.
В мэрии отмечали, что патриотичная картина неба с самолетами на высотке будет хорошо видна с Первой продольной магистрали всем проезжающим на автомобиле жителям и гостям Волгограда.
На фото: картина в процессе написания.
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