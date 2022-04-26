Федеральные новости

В ГД хотят переписать всех российских собак и кошек. Пока добровольно

Федеральные новости 26.04.2022 20:06
26.04.2022 20:06


В Госдуме обсудят инициативу зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, который внес поправки в законопроект о переписи животных. В перспективе, заявляет парламентарий, в России могут ввести перепись всех домашних собак и кошек. До этого дня речь в законопроекте шла лишь о коровах, лошадях и козах. 

— Регистрация кошек и собак была авторами исключена [из законопроекта], несмотря на поручение президента такую регистрацию законодательно закрепить, — отметил Бурматов.  Мы подготовили поправку, которая разрешит регистрировать домашних питомцев. Сегодня она внесена мною в профильный комитет ГД.

Депутат Государственной думы акцентировал внимание коллег на том, что на первом этапе процедура регистрации домашних Тузиков и Васек будет добровольной. 

 Это позволит обеспечить регистрацию 10–15 млн животных, отладить все процессы, создать инфраструктуру и запустить государственную информационную систему учета животных. После этого вернемся к вопросу и сделаем регистрацию уже всеобщей. Но это будет второй этап, — добавил замглавы думского комитета.

Согласно проекту закона, постановка домашнего питомца на учет должна быть бесплатной.  

 По словам Владимира Бурматова, принятие поправок даст возможность эффективно находить потерявшихся животных и привлекать к ответственности недобросовестных хозяев, в том числе избавляющихся от своих питомцев,  уточняют в пресс-службе Госдумы. 

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