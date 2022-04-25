Клиенты Сбера в 10 раз увеличили объёмы покупки китайской валюты

Экономика 25.04.2022 14:02 Новости компаний
25.04.2022 14:02 Новости компаний
Объёмы безналичной покупки юаня среди розничных клиентов банка выросли с конца февраля больше чем в 10 раз.
Ранее китайская валюта уступала по популярности фунту и франку. Сейчас она находится на третьем месте по оборотам клиентов в СберБанк Онлайн после доллара США и евро.
Всего около 130 000 клиентов покупали юани в 2022 г. (по состоянию на 18 апреля).
-Покупка юаней — это способ диверсифицировать свои накопления. Анализируя операции и остатки по счетам, мы видим, что 60% клиентов приобретают китайскую валюту именно с этой целью. Напоминаю, что до 9 сентября 2022 года снять со счета наличными юани нельзя в связи с тем, что Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой, - комментирует Cергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.
Реклама
Самозанятые волгоградцы заработали 1,9 млрд рублей в 2022 году25.04.2022 15:54
Экономика 25.04.2022 15:54
ВТБ запускает новый поток бесплатного курса «Старт бизнеса за 5 недель»25.04.2022 14:08
Экономика 25.04.2022 14:08
Квартиры в Волгограде оказалась невыгодной инвестицией без их сдачи в аренду25.04.2022 12:32
Экономика 25.04.2022 12:32
ВТБ удвоил выдачи ипотеки на дома25.04.2022 12:28
Экономика 25.04.2022 12:28
Волгоградская область уменьшила госдолг до 56 миллиардов рублей25.04.2022 11:30
Экономика 25.04.2022 11:30
Банк «Открытие» за март выплатил клиентам на треть больше кешбэка25.04.2022 10:44
Экономика 25.04.2022 10:44
Волгоградские предприятия выведут на турецкие маркетплейсы23.04.2022 18:09
Экономика 23.04.2022 18:09
Волгоградцам привезут айфоны без разрешения Apple23.04.2022 12:18
Экономика 23.04.2022 12:18
Оборудование для АПК повезут из Волгограда на Донбасс22.04.2022 18:33
Экономика 22.04.2022 18:33
Волгоградские налоговики озвучили новые данные по ситуации с бизнесом22.04.2022 17:19
Экономика 22.04.2022 17:19
ВТБ бесплатно застраховал 10 тысяч детей на отдыхе в летнем лагере22.04.2022 16:42
Экономика 22.04.2022 16:42
Глава ВТБ Андрей Костин выступил за снижение ставки по льготной ипотеке22.04.2022 15:11
Экономика 22.04.2022 15:11
Больше 70% ипотеки на строительство индивидуальных домов выдаётся в рамках госпрограмм — Сбер22.04.2022 13:26
Экономика 22.04.2022 13:26
Банк «Открытие»: самый популярный сезонный транспорт в России – мотоцикл22.04.2022 12:58
Экономика 22.04.2022 12:58
Волгоград впервые принял металлургов со всей России22.04.2022 07:57
Экономика 22.04.2022 07:57
Реклама