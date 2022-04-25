Клиенты Сбера в 10 раз увеличили объёмы покупки китайской валюты





Объёмы безналичной покупки юаня среди розничных клиентов банка выросли с конца февраля больше чем в 10 раз.

Ранее китайская валюта уступала по популярности фунту и франку. Сейчас она находится на третьем месте по оборотам клиентов в СберБанк Онлайн после доллара США и евро.

Всего около 130 000 клиентов покупали юани в 2022 г. (по состоянию на 18 апреля).

-Покупка юаней — это способ диверсифицировать свои накопления. Анализируя операции и остатки по счетам, мы видим, что 60% клиентов приобретают китайскую валюту именно с этой целью. Напоминаю, что до 9 сентября 2022 года снять со счета наличными юани нельзя в связи с тем, что Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой, - комментирует Cергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.



