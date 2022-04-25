Волгоградцы поддержали внедрение раздельного сбора мусора





Жители Волгограда поддержали начатое с 15 апреля внедрение дуального сбора твердых бытовых отходов в пяти районах областного центра. О своей готовности сортировать мусор и выбрасывать его раздельно заявили 65% опрошенных ИА «Высота 102» читателей, еще 5% уже это делают.

Менее трети – почти 30% – проголосовавших не готовы сортировать мусор дома и отправлять его в разные контейнеры для сбора ТКО. Одной из причин нежелания заниматься этим читатели назвали отсутствие возможности в домашних условиях раскладывать отходы по разным емкостям.

– Пусть сначала обеспечат кухней размерами побольше, чтоб три ведра в ней поместилось. А то в российских кухнях обычных смертных три ведра – это роскошь, – написала в комментариях под опросом Екатерина Яковлева.

Опрос проводился в Telegram-канале информагентства. К моменту публикации в нем приняли участие 517 пользователей, сейчас голосование продолжается.

Напомним, в минувшую субботу стало известно об утверждении обновленной территориальной схемы обращения с ТКО в Волгоградской области. Она подразумевает, в том числе, внедрение дуального сбора мусора. Для этого в этом году в пяти районах Волгограда установили новые синие контейнеры для сбора сухих отходов. Смешанные отходы волгоградцы должны выбрасывать в имеющиеся емкости зеленого цвета.

Подробнее об актуализированной схеме обращения с ТБО: