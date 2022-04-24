Грозы с туманами накроют Волгоградскую область 25 апреля

Полезно знать 24.04.2022 20:02
24.04.2022 20:02
Начало рабочей недели в Волгоградской области ожидается дождливым. По сообщению Волгоградского ЦГМС, в понедельник, 25 апреля, в районах области прогнозируются небольшие и кратковременные дожди. Местами грозы, ночью и утром туман.
Ветер южный с порывами до 11-14 м/с. Температура воздуха: ночью +7...+12º, при прояснении +2...+7º, днем +20...+25º.
В Волгограде небольшой дождь будет ночью и утром, а днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с. Температура воздуха: ночью +10...+12º, днем +22...+24º.
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