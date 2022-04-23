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В трех районах Волгограда с понедельника отключат горячую воду

Полезно знать 23.04.2022 18:50
23.04.2022 18:50


Горячую воду отключат в Центральном, Дзержинском и Красноармейском районах Волгограда с 25 апреля. По некоторым адресам горячего водоснабжения не будет всего два дня, кому-то из волгоградцев придется подождать почти две недели. 

– Все прекращения подачи горячей воды планируются с 00.00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24.00 числа, по которое потребители останутся без ресурса, – уточнили в компании «Концессии теплоснабжения».

25 и 26 апреля горячей воды не будет в Центральном районе Волгограда в следующих домах:

- улица Новороссийская, № 43;
- улица Чапаева, № 8, 10, 18.

25-27 апреля горячую воду отключат в Дзержинском районе Волгограда по следующим адресам:

- улица 51-й Гвардейской Дивизии, № 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56;
- улица Восточно-Казахстанская, № 6, 8, 10, 12, 14;
- улица Гейне, № 1а, 3а, 17а, 19, 21, 21а;
- улица Ессентукская, № 3, 19;
- улица Историческая, № 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142;
- улица Колпинская, № 1а, 1б, 9, 11;
- улица Краснополянская, № 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а;
- улица Кутузовская, № 1, 9;
- улица Панкратова, № 60;
- улица Полесская, № 6;
- улица Республиканская, № 12, 14,16, 20, 22, 24;
- улица Савкина, № 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16;
- улица Толбухина, № 9, 36, 38, 40;
- улица Фестивальная, № 17;
- улица Шекснинская, № 8а, 10а, 12а, 16.

С 25 апреля по 5 мая без горячей воды останутся жители посёлка Южный, а именно дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

27 и 28 апреля коммунальные удобства придется потерпеть жителям Красноармейского района:

- улица Алийская, № 16, 18;
- улица Героев Малой Земли, № 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55;
- улица Сидорова, № 3;
- улица Судостроительная, № 39, 43, 45;
- улица Электростальская, № 11.

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