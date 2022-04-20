Экономика 20.04.2022 13:16 Новости компаний
20.04.2022 13:16 Новости компаний
Объем новых привлеченных средств клиентами Сбера в Поволжье по обезличенным металлическим счетам (ОМС) в марте вырос в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 590 млн рублей, а общий объём средств, вложенных клиентами банка в драгметаллы в обезличенной форме, достиг 12,9 млрд рублей.
Наибольшим спросом у клиентов из Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областейпользуется золото, на втором месте — серебро, на третьем — палладий. Минимальный объём металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма — для золота, платины и палладия.
Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Вложения в драгоценные металлы — хороший способ инвестирования, который, в том числе, даёт возможнось уберечь деньги от инфляции. Статистика показывает, что в текущей ситуации драгметаллы во многом более привлекательны для жителей Поволжья, поскольку являются надёжным защитным активом. Рост популярности обезличенных металлических счетов также обусловлен удобством их открытия. Сделать это можно за несколько кликов в приложении СберБанк Онлайн. Еще один плюс в том, что драгоценные металлы можно продавать и покупать в любой момент, не выходя из дома, также в СберБанк Онлайн».
Вложить средства в ОМС можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, в том числе с помощью виртуальных ассистентов семейства Салют.
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