Более 10 га леса сгорело в Волгоградской области с начала года

С начала 2022 года в Волгоградской области в результате одного крупного пожара выгорело 10,7 га земель лесного фонда. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Федерального агентства лесного хозяйства и ФБУ «Авиалесоохрана».
В Волгоградской области открыт пожароопасный сезон. В начале прошлой недели по прогнозам ВНИИ ГОЧС в отдельных районах Волгоградской области сохранялся высокий IV-й класс пожарной опасности.
Тревожная обстановка с лесными пожарами складывается и в соседней Астраханской области, где с начала 2022 года произошло два катастрофичных лесных пожара. В результате этих возгораний огнем было пройдено 58,25 га земель лесного фонда.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о сокращении на 63% количества природных пожаров в Волгоградской области в 2010-2020 годах по сравнению с предыдущим десятилетием. Однако площадь пройденной огнем территории уменьшилась только на 46%. Непропорциональное сокращение связано с тем, что единичные ландшафтные пожары в регионе приводят к катастрофическим последствиям.