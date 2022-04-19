Экология

Более 10 га леса сгорело в Волгоградской области с начала года

Экология 19.04.2022 14:14
19.04.2022 14:14


С начала 2022 года в Волгоградской области в результате одного крупного пожара выгорело 10,7 га земель лесного фонда. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Федерального агентства лесного хозяйства и ФБУ «Авиалесоохрана».

В Волгоградской области открыт пожароопасный сезон. В начале прошлой недели по прогнозам ВНИИ ГОЧС в отдельных районах Волгоградской области сохранялся высокий IV-й класс пожарной опасности.

Тревожная обстановка с лесными пожарами складывается и в соседней Астраханской области, где с начала 2022 года произошло два катастрофичных лесных пожара. В результате этих возгораний огнем было пройдено 58,25 га земель лесного фонда.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о сокращении на 63% количества природных пожаров в Волгоградской области в 2010-2020 годах по сравнению с предыдущим десятилетием. Однако площадь пройденной огнем территории уменьшилась только на 46%. Непропорциональное сокращение связано с тем, что единичные ландшафтные пожары в регионе приводят к катастрофическим последствиям.

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