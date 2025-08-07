Общество

Под Волгоградом ИП накормил школьников двумя тоннами липовой говядины

Общество 07.08.2025 10:19
В Волгоградской области прокуратура вскрыла махинации при организации питания учеников двух десятков школ на территории Фроловского района. Предпринимательница Мордвинцева Е. А. выиграла аукцион на организацию работы пищеблоков, однако решила сэкономить на детях, официально закупив для приготовления мясных блюд вместо 2 тонн говядины всего 50 килограмм.

- По документам об исполнении контрактов об организации питания в школах и детских садах в сентябре-октябре 2024 года Мордвинцева Е.А. использовала мясо говядины в количестве более 2 тонн. В то же время, согласно сведениям, внесённым в ФГИС «Меркурий», она закупила немногим более 50 кг говядины, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По данным надзорного ведомства, это лишь один из нескольких эпизодов, которые вскрылись во время проверки. Такое же несоответствие было выявлено и в данных о приобретённой для приготовления школьных обедов рыбной, молочной продукции, мяса птицы.

Чем в итоге всё это время питались дети – не уточняется.

Отметим, прокуратурой коммерсантка была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Кроме того, в связи с установленными нарушениями ИП Мордвинцева Е.А. больше не сможет участвовать в аукционах на право организации питания в образовательных учреждениях.

