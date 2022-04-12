Институт ГОЧС предупредил о высоком риске природных пожаров в Волгоградской области

Высокий IV-й класс пожарной опасности ожидается в отдельных районах Волгоградской области на текущей неделе. Соответствующий прогноз дал начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило на селекторном совещании в минувший понедельник, 11 апреля, сообщает ИА «Высота 102».
– Из-за прогнозируемых сильных порывов ветра сохраняются риски перехода огня от палов сухой растительности на жилые, нежилые постройки и объекты инфраструктуры, – сказал Бедило.
При IV-м классе пожарной опасности возгорания возникают даже от очень незначительных источников огня, распространяются быстро и оставляют множество мелких дополнительных очагов. Пожарным для тушения возгорания необходимо применять преграды для остановки огня и его ликвидации.