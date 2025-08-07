



Футболистки СШ «Ротор» накануне, 6 августа, на домашнем стадионе «Пищевик» сыграли вничью с брянским «Спартаком» со счетом 1:1 в Первой лиги зона СФФ «Центр». Сине-голубые заработали четыре очка по итогам трех проведенных матчей.

Напомним, подопечные Павла Братухина стартовали в турнире с выездного поражения от тамбовской «Академии футбола» - 1:4. Затем волгоградки дома разгромили соперниц из воронежского «Факела» (3:0). В очередной встрече сине-голубые играли с более статусным оппонентом - «Спартаком», который также не оставил шансов «Факелу» - 6:0.

Отметим, в прошлом сезоне матч между «Ротором» и «Спартаком» в Брянске был отменен из-за отказа волгоградского клуба ехать в регион, где был на тот момент введен режим КТО. А в родных стенах в Первой лиге - 2024 сине-голубые разгромили красно-белых - 5:2.

Вчерашнее противостояние прошло с обоюдными шансами на успех. В первом тайме соперники имели по несколько моментов, но подвела реализация, поэтому счет не был открыт до перерыва. Волгоградки на данном отрезке играли с небольшим преимуществом. И именно хозяйки распечатали ворота на 52-й минуте. После подачи с фланга в исполнении Камиллы Киричковой в штрафной грамотно разобралась с защитой Алена Гаркушина и отправила мяч в сетку, после чего с трибун волгоградские спортсменки услышали в свой адрес заслуженную похвалу: «Молодцы!».

К сожалению, ответ брянских футболисток не заставил себя долго ждать. Вскоре красно-белые перехватили мяч на чужой половине и дальним ударом Елена Купрашвили не оставила шансов на спасение голкиперу Алине Кадроковой. Установилось равенство на табло, которое оба коллектива хотели превратить в свою победу до финального свистка. Но несколько десятков зрителей, собравшихся на трибунах, в этой интересной игре голов больше не увидели.

Итог - 1:1. Волгоградские футболистки после трех матчей имеют в активе победу, ничью и поражение и четыре очка в турнирной таблице.

Камилла Киричкова занимается футболом пять лет. Со временем юная спортсменка перешла в СШ «Ротор». В интервью V102.RU нападающая подвела итоги матча со «Спартаком».

- Выходили на матч с целью победить. Результат не очень положительный, но набрали одно очко. Надо было, конечно, три балла забирать, однако что есть, то есть. Неплохо выходили из обороны, мяч держали хорошо. Были моменты, которые надо использовать. Соперник достойный. Мы сражались и пытались победить. Ничья показывает, что команды равны. Уровень Первой лиги заметно отличается от ЮФЛ, где мы выступали в прошлом году. Оппоненты более сильные и опытные. От этого интереснее играть, - отметила 15-летняя футболистка.

Тренер-преподаватель СШ «Ротор» Павел Братухин рассказал о матче со «Спартаком» в исполнении его подопечных, оценил уровень Первой лиги и отдельно выделил поддержку болельщиков.

- Игра разделилась на несколько отрезков. Хотели мы этого или нет. Здорово начали, это можно занести нам в актив. При удачном завершении своих стопроцентных моментов, наверное, счет в первом тайме был бы в нашу пользу и, возможно, не в один мяч. Комбинационный футбол, который мы сейчас проповедуем, дает удовольствие и определенный результат. Во второй половине «Спартак» сменил рисунок игры и сыграл в два нападающих. Мы не были к этому готовы. Девчонки долго соображали, как перестроиться. И мы с помощниками долго искали решение в экстренной ситуации. И за это время забили и пропустили. Размен произошел. Во втором тайме было меньше игровой дисциплины и больше эмоций и проявленных волевых качеств, что и подтверждает результат. Игра была равная. Конечно, хотелось бы больше очков заработать после третьего матча. И со «Спартаком» рассчитывали на положительный результат. Если посмотреть с другой стороны, мы на пути развития. У девчонок дебютные игры в Первой лиге. Многие из игроков 2009 года рождения, есть и футболистки 2010-го года рождения. С точки зрения той работы, которую мы проводим, результат оцениваем положительно. Задача - побеждать в каждой игре и двигаться от матча к матчу. В спорте нет места, кроме первого. Мы все стремимся к этому и прикладываем большие усилия. Оцениваем и анализируем ситуацию после каждой встречи. Уровень в Первой лиге другой и отношение более серьезное. Вся околофутбольная жизнь немного поменялась - для футболисток и тренерского штаба. Оценка соперников и временной тайминг, например. Два проведенных тайма по 45 минут в такую жару - одна из составляющей перехода из юношеского футбола во взрослый. Наша задача пройти этот отрезок безболезненно. Отмечу, что у нас феноменальная поддержка болельщиков. Раз за разом на протяжении полутора лет работы с девочками удивляюсь, как умеют болеть не только за мужскую команду, но и за женскую. Это вселяет уверенность. Каждый раз мы мотивируем игроков с отсылкой к нашим фанатам, - заявил специалист.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев