В Волгограде отменены 2 московских авиарейса, 8 задержаны

Росавиация 7 августа в 7-08 ч. сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Ограничения в целях безопасности вводились в 1-23 ч.
За время действия плана «Ковер» один самолет, направлявшийся в Волгоград, ушел на запасной аэродром. На утро 7 августа в аэропорту задерживается вылет 4 самолетов: три в Москву и один в Анталью. С опозданием приземлятся 4 самолета из столицы. А один рейс в Москву и соответственно из Москвы отменен.
Напомним, ограничения в аэропорту были введены в связи с атакой БПЛА на регион. Силы ПВО сбили 7 беспилотников в небе над Волгоградской областью.
Повреждения зафиксированы на станциях Суровикино и Максима Горького, но на движение поездов это не отразилось.