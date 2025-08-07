Дзержинский районный суд Волгограда обязал органы соцзащиты начать выплачивать местной жительнице детское пособие на второго ребенка, в чем ей ранее было отказано. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, волгоградка посчитала, что ее права были нарушены и обратилась в суд.

Установлено, что женщина родила второго ребенка, но сразу попала в больницу из-за тяжелых последствий родоразрешения. Потом волгоградка находилась на амбулаторном лечении вместе с малышом, который родился преждевременно и нуждался в специализированном уходе. В итоге в течение 6 месяцев она не могла по уважительной причине реализовать свое право на получение пособия и обратиться с соответствующими документами в органы соцзащиты.

Суд в этой ситуации встал на сторону женщины. Ей был восстановлен срок для обращения в ГКУ «Центр социальной защиты населения по Дзержинскому району г. Волгограда» за назначением выплаты дополнительного пособия в связи с рождением второго ребенка. Кроме того, орган соцзащиты обязали назначить волгоградке дополнительное пособие в размере 55 488 рублей и произвести его выплату.

Решение вступило в законную силу.