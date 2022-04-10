Общество

В Волгоградской области за 10 лет втрое сократилось число природных пожаров

Общество 10.04.2022 19:34
10.04.2022 19:34


Количество возгораний в естественных ландшафтах Волгоградской области в 2010-2020 годах сократилось на 63% по сравнению с предыдущим десятилетием. К такому выводу пришли ученые ФНЦ агроэкологии РАН и ВолГУ. Соответствующие данные опубликованы в первом за 2022 год номере журнала «Известия РАН. Серия географическая», сообщает ИА «Высота 102».

Эксперты Станислав Шинкаренко, Валерия Дорошенко и Асель Берденгалиева провели дешифрирование спутниковых изображений Landsat за 1997–2020 годы. Это позволило выявить особенности динамики площади и повторяемости природных пожаров в Волгоградской, Астраханской областях и республике Калмыкия. Согласно полученным данным, за 23 года в Волгоградской области выгорело 28,8 тысяч квадратных километров, при этом более половины площади была пройдена огнем один раз, почти 18% территории – дважды, 9% – трижды.

– Самые крупные пожары приурочены к наименее освоенным в сельскохозяйственном отношении землям: Заволжье и ООПТ, – говорится в научное статье. – В Заволжье Волгоградской области расположено несколько тысяч кв. км неиспользуемых в сельском хозяйстве земель, на ООПТ хозяйственная деятельность ограничена или запрещена.


Согласно данным исследования, представленным в виде карт по годам, наиболее крупные природные пожары в Заволжье произошли в 1998, 2001, 2005, 2014, 2017 годах. Тем не менее, после 2010 года количество регистрируемых очагов активного горения существенно сократилось в пахотных землях Волгоградской области. Площадь выгоревших территорий при этом уменьшилась на 46%. 

– Изменения количества и площади пожаров могут быть связаны как с климатическими изменениями, так и с интенсификацией антропогенной нагрузки, – объясняют ученые.

Устойчивая тенденция к снижению числа возгораний в естественных ландшафтах наблюдается только в Волгоградской области – Калмыкия и Астраханская область не могут похвастаться столь же существенными результатами. Однако заметное сокращение их количества не приводит к пропорциональному уменьшению выгоревших площадей. Причиной тому являются единичные катастрофические пожары, которыми обусловлена большая часть гарей.


Регулярные природные пожары приводят к изменению ботанического состава – на месте сгоревших растений появляются более устойчивые к огню виды. Распространенные полукустарнички замещаются дерновинными злаками, эфемероидами и эфемерами. Они заканчивают рост и развитие уже к середине лета и представляют собой горючий материал, что ведет к повышенной пожарной опасности, резюмировали агроэкологи.

Вспоминаем, как Волгоградская область переживала страшные пожары:

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