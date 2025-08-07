Общество

Цены на «вторичку» упали в Волгограде

07.08.2025 09:16
В Волгограде после длительного роста немного снизилась стоимость квадратного метра на «вторичке». Как рассказали эксперты сервиса Яндекс Недвижимость, снижение  составило 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. 

В Волгограде медианная стоимость квадратного метра готового жилья в июле составила 95 000 рублей. При этом объем предложения вырос на 1,1%. Медианная полная стоимость готовой квартиры в городе в июле составила 4,5 млн рублей, а медианная площадь – 49 кв. м.

Лидером по росту стоимости квадратного метра за месяц среди миллионников стала Москва (+1,6% до 368 000 руб), на втором месте — Пермь (+1,2% до 111 000 руб), на третьем — Санкт-Петербург (+1,1% до 219 000 руб).

Эксперты считают, что на стоимость «вторички» повлияла ситуация со снижением ключевой ставки.

– В июле мы фиксируем рост интереса к вторичному жилью на рынке недвижимости Волгограда, – рассказал коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров. – С июня, когда ключевая ставка начала снижаться, просмотры карточек объявлений о продаже готовых квартир, а также просмотры телефонных номеров продавцов этих квартир начали расти: в июле относительно мая рост просмотров составил 13,2% и 10,1% соответственно.

