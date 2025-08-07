Федеральные новости

В России годовая инфляция замедлилась до 8,77%

07.08.2025 08:30
Годовая инфляция в России с 29 июля по 4 августа замедлилась с 9,02 до 8,77%. Как сообщает V102.RU, такими данными поделились в обзоре о текущей экономической ситуации в Минэкономразвития

- На неделе с 29 июля по 4 августа 2025 года на потребительском рынке сохраняется дефляция – цены снизились на -0,13%. На продовольственные товары снижение цен ускорилось (до -0,34%). Ускорилось удешевление плодоовощной продукции (до -4,6%). На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,05%. В сегменте непродовольственных товаров динамика цен составила 0,04% н/н, в секторе наблюдаемых услуг товаров темпы роста цен снизились до 0,01%, - говорится в отчете министерства. 

Напомним, 25 июля Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых.

10:38
Тело последнего пропавшего байдарочника из Волгограда нашли в КарелииСмотреть фотографии
10:19
Под Волгоградом ИП накормил школьников двумя тоннами липовой говядиныСмотреть фотографии
10:08
«Играем в комбинационный футбол»: девушки из СШ «Ротор» поделили очки со «Спартаком»Смотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом самоходная косилка сбила двух школьников на мотоциклеСмотреть фотографии
09:54
Закон не писан? В Волжском засняли самокатчиков, подрезавших автомобили на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:47
В Волгограде подешевели яйца и подорожали огурцыСмотреть фотографии
09:43
Волгоградке восстановили право на детское пособие после тяжелых родовСмотреть фотографии
09:16
Цены на «вторичку» упали в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:58
Кандидат в депутаты скончался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
В России годовая инфляция замедлилась до 8,77%Смотреть фотографии
08:28
53-летний волгоградец перенес клиническую смерть на остановкеСмотреть фотографии
08:17
Две популярные марки бензина подорожали в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:49
В Волгограде отменены 2 московских авиарейса, 8 задержаныСмотреть фотографии
07:45
Минобороны: над Волгоградской областью сбили 7 БПЛАСмотреть фотографии
06:35
Бочаров сообщил о пожаре на станции Суровикино после атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:33
В центре Волгограда подлатают тротуарыСмотреть фотографии
05:17
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда: пять рейсов задержаныСмотреть фотографии
21:49
Под Волгоградом на реконструкции очистных украли 3 миллионаСмотреть фотографии
21:30
В России экстренные службы заработают еще быстрееСмотреть фотографии
21:00
Волгоградка в заброшке расправилась с приятелем одним ударом в пахСмотреть фотографии
20:40
Сбережения волгоградцев в банках увеличились до полтриллионаСмотреть фотографии
20:25
Спутник зафиксировал 6 августа крупный пожар под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:03
«А если беспилотник запустят?»: в Городище зреет скандал из-за Дома милости для бездомных и наркомановСмотреть фотографииCмотреть видео
19:41
В Волгограде юному закладчику грозит до 15 лет тюрьмыСмотреть фотографии
19:25
Под Волгоградом водолазы достали утонувшего в канале мужчинуСмотреть фотографии
19:13
Мошенники потянулись к волгоградцам из морговСмотреть фотографии
18:34
«Так убилось уже много людей»: шокирующее видео с прыгающими с моста детьми сняли волжанеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
T2 получила наивысший рейтинг среди операторов на платформе Dream JobСмотреть фотографии
17:50
В Городище осудили 35-летнюю женщину изрезавшую сожителя на глазах у детейСмотреть фотографии
17:28
Россиянин получил 18 лет «строгача» за передачу Киеву данных о нефтебазеСмотреть фотографии
 