В России годовая инфляция замедлилась до 8,77%

Федеральные новости 07.08.2025 08:30
07.08.2025 08:30
Годовая инфляция в России с 29 июля по 4 августа замедлилась с 9,02 до 8,77%. Как сообщает V102.RU, такими данными поделились в обзоре о текущей экономической ситуации в Минэкономразвития
- На неделе с 29 июля по 4 августа 2025 года на потребительском рынке сохраняется дефляция – цены снизились на -0,13%. На продовольственные товары снижение цен ускорилось (до -0,34%). Ускорилось удешевление плодоовощной продукции (до -4,6%). На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,05%. В сегменте непродовольственных товаров динамика цен составила 0,04% н/н, в секторе наблюдаемых услуг товаров темпы роста цен снизились до 0,01%, - говорится в отчете министерства.
Напомним, 25 июля Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых.
