Под Волгоградом самоходная косилка сбила двух школьников на мотоцикле

Происшествия 07.08.2025 09:55
Двое 15-летних подростков пострадали в результате столкновения с самоходной косилкой в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне вечером во Фроловском районе.

- Водитель, управляя самоходной косилкой на грунтовой дороге вблизи х. Шуруповский, допустил самопроизвольное скатывание и совершил наезд на стоящий мотоцикл «Ява», - рассказали в Главке.

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Оба доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

