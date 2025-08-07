Кандидат в депутаты скончался в Волгоградской области

Дмитрий Кузнецов, директор Котовского промышленно-экономического техникума, который скончался 24 июля, только спустя 12 дней после своей смерти утратил статус кандидата в депутаты Котовской городской думы пятого созыва. Такое решение приняли в территориальной избирательной комиссии Котовского района 5 августа. Как следует из документов, опубликованных территориальной комиссий, скончавшийся руководитель техникума перестал быть кандидатом в депутаты, так как он не предоставил в обозначенный срок необходимые документы. Копия постановления, указывается в документе, направлена Дмитрию Кузнецову и в Котовское местное отделение партии «Единая Россия».
Дмитрию Кузнецову было 52 года. Он работал директором школы №3, а с 2021 года возглавлял техникум. С 2020 года являлся депутатом Котовской городской думы, был выдвинут в представительный орган и на этот раз «Единой Россией» по многомандатному округу №1.
Фото администрации Котовского района t.me