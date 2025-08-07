



6 августа в Волжском пара подростков лишь по счастливому течению обстоятельств не спровоцировала ДТП на территории 13 микрорайона. Молодые люди, взяв в аренду электросамокат, не придумали ничего лучше, как начать в вечерний час пик подрезать плотный поток автомобилей на пр. Ленина. Произошедшее засняла одна из камер уличного наблюдения.





Всё произошло в 18:59 у остановки общественного транспорта «Поликлиника». Подросткам, судя по всему, было необходимо пересечь шестиполосную проезжую часть пр. Ленина. При этом самокатчик и его пассажир не стали утруждать себя поисками пешеходного перехода, решив переехать дорогу поперёк несмотря на двойную сплошную и движущиеся им наперерез автомобили.

Отметим, лавируя между машинами, молодые люди лишь чудом не угодили под колёса.

Фото и видео: POWERNET