В Волгограде подешевели яйца и подорожали огурцы

В Волгоградской области на минувшей неделе вновь поменяли ценники на некоторые категории продуктов. По данным Волгоградстата, в очередной раз подорожали сосиски – рост стоимости составил 2,07% (460,07 рубля за килограмм).
Также на 1,3% выросла цена на подсолнечное масло (129,38 рубля). В то же время цены на яйца снова понизились. Теперь десяток яиц стоит в среднем 66 рублей, что на 3,2% меньше, чем было на предыдущей неделе.
При этом подешевели почти все овощи, кроме огурцов, цена на которые увеличилась на 1,35% (81,47 рубля за кг). Картофель стоит теперь в среднем 50 рублей (минус 12%), помидоры – 122,99 рубля (минус 8,7%). Стали доступнее и бананы – они подешевели на 2,5% (147,49 рубля за кг).