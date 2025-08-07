53-летний волгоградец перенес клиническую смерть на остановке





Бригада молодых специалистов скорой медицинской помощи спасла жизнь пациенту с острым инфарктом миокарда. Подробности чудесного спасения рассказали врачи подстанции №7 Волгограда –анастезиолог-реаниматолог Валерия Беленькова, а также Кирилл Стволин и Алев Алиев.

25 июля на скорую поступил вызов от мужчины, который почувствовал себя плохо около остановки, пожаловавшись на боли в груди. Когда через семь минут скорая примчалась к волгоградцу, он уже потерял сознание.

Менее чем за четверть часа бригаде удалось стабилизировать критическое состояние мужчины. ЭКГ подтвердил острый инфаркт миокарда. Однако состояние пациента резко ухудшилось: произошла клиническая смерть. Врачи немедленно начали проведение сердечно-легочной реанимации, включающей дефибрилляцию и восстановление сердечного ритма. После успешной реанимации мужчину срочно доставили в отделение первой кардиологической помощи городской больницы №25, где мужчине продолжили оказывать помощь.

- С днем рождения! Эти слова первое, что я помню, когда очнулся, - рассказал потом пациент и поблагодарил врачей за спасение его жизни.

К слову, раньше на свое здоровье он не жаловался. Возможно, мужчине стало плохо из-за жары.

Фото: облздрав 34