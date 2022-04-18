Крупный фрагмент декоративной штукатурки отвалился с фасада «сталинки» на проспекте им. Ленина, 15 и обрушился на тротуар, чудом не задев прохожих. Инцидент произошел возле входа в кофейню «Кофе Рояль», сообщает ИА «Высота 102».
Обвалившийся элемент декора обнажил кирпичную кладку одной из колонн семиэтажки, которая является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения. На место ЧП вызвали сотрудников полиции, которые зафиксировали произошедшее. По предварительным данным, никто не пострадал.
Жилой дом, известный как здание «Гидростроя», был построен в 1953 году. Согласно открытым данным, проведение капитального ремонта запланировано на 2025 года.