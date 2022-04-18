Происшествия

Штукатурка обвалилась с фасада исторического дома в центре Волгограда

Происшествия 18.04.2022 17:41
18.04.2022 17:41


Крупный фрагмент декоративной штукатурки отвалился с фасада «сталинки» на проспекте им. Ленина, 15 и обрушился на тротуар, чудом не задев прохожих. Инцидент произошел возле входа в кофейню «Кофе Рояль», сообщает ИА «Высота 102».


Обвалившийся элемент декора обнажил кирпичную кладку одной из колонн семиэтажки, которая является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения. На место ЧП вызвали сотрудников полиции, которые зафиксировали произошедшее. По предварительным данным, никто не пострадал.


Жилой дом, известный как здание «Гидростроя», был построен в 1953 году. Согласно открытым данным, проведение капитального ремонта запланировано на 2025 года.

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