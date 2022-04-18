Экономика

Центробанк раскрыл причины взрывного подорожания капусты в Волгограде

Экономика 18.04.2022 15:28
18.04.2022 15:28


Шокировавшее волгоградцев в марте-апреле небывалое подорожание белокочанной капусты обусловлено плохим прошлогодним урожаем, запасы которого закончились до поставок этого овоща из-за рубежа. Низкая урожайность капусты 2021 года объясняется плохой погодой, сообщили в пресс-службе Волгоградского отделения Центробанка РФ.

– Неблагоприятные погодные условия в основных регионах-производителях во время посевной кампании 2021 года привели к сокращению валового сбора урожая капусты, запасы которого закончились раньше массового созревания импортной продукции в нынешнем году, – говорится в материале об инфляции в Волгоградской области в марте 2022 года. – Это повлияло на повышение темпов прироста цен на капусту.

Помимо капусты, в марте значительно подорожали помидоры, яблоки, картофель и бананы. В ЦБ РФ это объяснили ослаблением рубля и проблемами с импортными поставками. К росту цен на продукты длительного хранения, в частности, сахар привело резкое увеличение потребительского спроса.

Напомним, около недели назад волгоградцы прислали в редакцию ИА "Высота 102" фотографии капусты под ценником в 150 рублей с рынка на ул. Елецкой. В супермаркетах прошлогодний урожай можно найти в лучшем случае по 95-100 рублей.

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