Цены на капусту в Волгограде бьют по щам

Общество 09.04.2022 12:31
09.04.2022 12:31
Волгоградцы не перестают изумляться ценам на овощи, которые растут едва ли не каждый день. На рынке на Елецкой в Ворошиловском районе Волгограда горожане сегодня лицезрели молодую капусту за 150 рублей за килограмм. Впрочем, можно найти и «подешевле» - за 140 или даже за 120 рублей.
- Пятикилограммовый вилок молодой капусты обошелся мне в 600 рублей, - рассказала ИА «Высота 102» домохозяйка Анна. – Мясо на борщ и то дешевле стоило.
В супермаркетах, впрочем, можно найти капусту прошлогоднего урожая и подешевле – за 80-100 рублей за килограмм. Но даже постные щи сегодня больно бьют по карману волгоградцев с учетом подорожания и других овощей - в частности, картофеля и лука. Морковь, которая входит в состав борщевого набора, тоже резко выросла в цене – до 80 рублей за килограмм. При этом в Волгоградстате утверждают, что средняя цена моркови в регионе составляет всего около 58 рублей.
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