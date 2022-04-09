Цены на капусту в Волгограде бьют по щам





Волгоградцы не перестают изумляться ценам на овощи, которые растут едва ли не каждый день. На рынке на Елецкой в Ворошиловском районе Волгограда горожане сегодня лицезрели молодую капусту за 150 рублей за килограмм. Впрочем, можно найти и «подешевле» - за 140 или даже за 120 рублей.









- Пятикилограммовый вилок молодой капусты обошелся мне в 600 рублей, - рассказала ИА «Высота 102» домохозяйка Анна. – Мясо на борщ и то дешевле стоило.





В супермаркетах, впрочем, можно найти капусту прошлогоднего урожая и подешевле – за 80-100 рублей за килограмм. Но даже постные щи сегодня больно бьют по карману волгоградцев с учетом подорожания и других овощей - в частности, картофеля и лука. Морковь, которая входит в состав борщевого набора, тоже резко выросла в цене – до 80 рублей за килограмм. При этом в Волгоградстате утверждают, что средняя цена моркови в регионе составляет всего около 58 рублей.