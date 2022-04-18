Общество

«Давайте уже без фантазий»: жильцы дома №13 на улице Мира снова устроили перепалку с реставраторами

Общество 18.04.2022 19:31
18.04.2022 19:31


Сегодня, 18 апреля, в Центральном районе Волгограда представители подрядной компании «Мир» провели очередную встречу с жильцами дома №13 по улице Мира. По сути, этот, уже третий по счету, сход стал последним предупреждением, после которого строители приступят к активным работам. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», по периметру исторического дома уже начали выстраивать леса, но владельцы квартир не готовы к переменам. 

На сегодняшнем собрании подрядчику снова пришлось в буквальном смысле оправдывать проект и отдуваться за решения экспертов. 


– В данное время мы готовим строительную площадку, параллельно у нас по проекту выкорчевывание винограда, с этих слов начал свое обращение к жителям исторического дома представитель подрядной компании. Нам нужно освободить фасад, чтобы мы смогли там провести соответствующие реставрационные работы. 

На это заявление жильцы ответили первым актом агрессии, заявив подрядчику о том, что  винограду, произрастающему у дома, в этом году исполнится больше 30 лет. Жизни горожан едва ли не в прямом смысле успели переплестись с этой лозой. 

– Можно же его отстранить, положить в бок? едва сдерживая слезы, вопрошали жительницы исторического дома. Давайте тогда и все деревья срубим? Зачем они нам вообще? 

В ответ представитель подрядной компании постарался унять эмоции дам.

– Давайте без фантазий! призвал Тамерлан Салтагиреев. От жильцов поступила просьба не трогать корни, то есть опилить. Мы идем навстречу и не будем вырывать виноград с корнем. 


Следующим вопросом для обсуждения, ради которого и затевалось собрание, стал предстоящий демонтаж остекления балконов. Как сообщает корреспондент информагентства, до сих пор владельцев утепленных конструкций не устраивает перспектива дышать воздухом на стильных балконах, отвечающих задумке советских архитекторов. Оскорбляясь сравнением сооружений с сараями, их владельцы и слышать не хотят доводы об особой культурной значимости дома и его охране государственными органами. 

– Есть проект, по которому мы должны провести ремонт ваших балконов, – в очередной раз попытался донести простую истину до горожан представитель подрядной компании. – Самострой мы вынуждены будем снести. Наша задача...

– Сделать ухудшение! Вы такие же балкончики собираетесь оставить? – прервал подрядчика один из жильцов, брезгливо указывая на детище российского архитектора, учредителя Союза архитекторов СССР Кирилла Афанасьева. – Ребят, мы вообще-то в 21 веке живем!

– Вы вообще-то живете в доме, который является историческим памятником, объектом культурного наследия, – парировал Тамерлан Салтагиреев волгоградцу. И наша цель вернуть этому объекту его первозданный облик и вид. 

Отвечать представителю подрядной компании пришлось и за то, что в его компетенции никак не входит. В частности жильцы дома №13  на улице Мира высказывали претензии относительно плохого отопления в квартирах, а также экспертов, готовивших проект реставрации, к которому у них столько вопросов.  

– Мы не видели проектировщиков, которые здесь работали! заявили жильцы.

– Это не к нам вопрос, – снова уточнил подрядчик. – У нас есть проект, в котором указана каждая трещинка на вашем доме. Вы не вносили претензий по этому проекту, когда он был вывешен в открытом доступе в 2020 году. 

По итогам собрания компания «Мир» сформировала список жильцов, которые наотрез отказываются от демонтажа самостроев. Как сообщает корреспондент «Высоты 102», таковых около десятка. Информация о них будет передана в Фонд капремонта, которому теперь и предстоит решать спорный вопрос. В противном случае Фонд встретится с волгоградцами в суде.  


Напомним, что о капитальном ремонте многоквартирного дома №13 по улице Мира в Центральном районе Волгограда, являющегося объектом культурного наследия, речь шла на протяжении последних нескольких лет. Дискуссии начались в 2017 году, года с высоты третьего этажа здесь вместе с двумя мужчинами обрушилась балконная плита. Аварийное состояние балконов и привлекло к дому повышенное внимание.  

15 марта 2022 года к капитальному ремонту фасадов, крыши и сетей должна была приступить компания «Мир». С подрядчиком из города Грозного контракт на сумму в несколько десятков миллионов заключил региональный Фонд капремонта. Однако, прибыв на объект, неожиданно для себя подрядчик столкнулся с противостоянием жильцов. Успевшие к этому дню застеклить и утеплить балконы волгоградцы оказались против предстоящего демонтажа их имущества.  

Ранее информагентством был проведен опрос по поводу предстоящего демонтажа балконов на доме-памятнике. В нем приняли участие 356 человек. 53% читателей высказались за демонтаж балконов, 47% настаивали на сохранении жильцам их имущества. 

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