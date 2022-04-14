Общество

Большинство опрошенных волгоградцев согласны со сносом балконов-сараев на улице Мира

Общество 14.04.2022 19:10
14.04.2022 19:10


Информационное агентство «Высота 102» провело опрос среди читателей по поводу предстоящего демонтажа балконов на доме-памятнике по адресу: ул. Мира, 13. Мы предложили жителям Волгограда высказать мнение по вопросу, нужно ли сносить балконы, и предложили два варианта ответа. Больше половины волгоградцев, принявших участие в опросе, высказались за возвращение дому его первозданного вида. 

Напомним, что о капитальном ремонте многоквартирного дома №13 по улице Мира в Центральном районе Волгограда, являющегося объектом культурного наследия, речь шла на протяжении последних нескольких лет. Дискуссии начались в 2017 году, года с высоты третьего этажа здесь вместе с двумя мужчинами обрушилась балконная плита. Аварийное состояние балконов и привлекло к дому повышенное внимание.  

15 марта 2022 года к капитальному ремонту фасадов, крыжи и сетей должна была приступить компания «Мир». С подрядчиком из города Грозного контракт на сумму в несколько десятков миллионов заключил региональный Фонд капремонта. Однако, прибыв на объект, неожиданно для себя подрядчик столкнулся с противостоянием жильцов. Успевшие к этому дню застеклить и утеплить балконы волгоградцы оказались против предстоящего демонтажа их имущества. При этом проектом предусмотрено возвращение балконам первозданного вида. 

В надежде урегулировать спор с жильцами представители подрядной компании провели уже не одно собрание, но по состоянию на 14 апреля вопрос остается нерешенным. 

В опросе ИА «Высота 102» к этому часу приняли участие 326 человек. 54% опрошенных высказались за демонтаж балконов, 46% настаивают на сохранении жильцами имущества. 

Комментируя опрос, волгоградцы не занимают однозначной позиции.

— Конечно, очень сложно решить. С одной стороны, стопроцентно нужно возвращать первозданный вид исторического здания, если это здание — памятник. С другой стороны, если много лет никто ничего не делал и люди сами укрепляли и утепляли, вкладывались, их тоже можно понять, — отмечают читатели информагентства. 

Следующее собрание жильцов намечено на понедельник, 18 апреля. 

Более 170 наших читателей уже приняли участие в новом опросе. На этот раз мы предлагаем высказаться ответить на вопрос, что должно появиться на месте "СуперМАНа" в центре Волгограда. 

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