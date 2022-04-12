Общество

Грядущий капремонт дома-памятника в центре Волгограда разделил жильцов на два лагеря

Общество 12.04.2022 15:45
12.04.2022 15:45


В Центральном районе Волгограда капитального ремонта дождался наконец многострадальный дом № 13 по улице Мира. Весной 2022 года здесь запланированы работы по обновлению фасада, крыши и систем электроснабжения. Однако самое главное - на Мира, 13 приведут в порядок балконы, не раз обрушавшиеся на пешеходную зону. Одна из плит, напомним, обвалилась в январе 2017 года вместе с людьми.

Казалось бы, факт грядущего ремонта должен радовать жильцов дома, который носит гордое звание объекта культурного наследия регионального значения и с особым усердием охраняется профильными структурами. Но не тут-то было. Узнав о предстоящем демонтаже остекления балконов, не предусмотренного архитекторами, волгоградцы разделились на два лагеря. Одни горячо приветствуют избавление от неказистых излишков, другие — отстаивают право на кровно нажитое имущество.    


Накануне на улице Мира, 13 состоялась встреча жильцов с представителями подрядной компании РСФ «Мир». Именно эта организация из города Грозного и проведет капремонт на сумму более 70 млн рублей. На собрании представитель компании объяснил жильцам, что избежать демонтажа остеклений не получится. 

— На собрании нам пояснили, что убирать балконы полностью, конечно же, никто не будет, — рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» жительница подъезда №13. —  Рабочие уберут остекление и утеплители с балконов, которые жители самовольно установили на своих площадках. В конечном итоге людям оставят открытый балкон с ограждением, как это было в первоначальном виде. Я могу понять претензии некоторых жильцов, но они сами в этом виноваты.

 

— Недовольных предстоящими изменениями оказалось много, — признает пенсионерка. — Но на людей не найдешь единого мнения. Сами понастроили себе чуть ли не квартиры на балконах, а теперь жалуются. Наоборот, нужно радоваться, что дом отремонтируют и приведут наконец-то в нормальный вид, а то каждый день с балконов падают кусочки бетона на голову людям.

Другие жильцы дома указывают на то, что за годы бездействия со стороны властей они успели вложить немало собственных средств в ремонт балконов. Жители дома №13 за кровные деньги восстанавливали балконные плиты и утепляли конструкции. Прощаться с имуществом волгоградцы категорически отказываются. Понимая это, подрядчик готов на новый диалог. 


 Сегодня вечером пройдет еще одно собрание с жильцами,  рассказал корреспонденту ИА «Высота 102» представитель компании «Мир» Тамерланом Салтагиреев.   На нем мы снова попытаемся поговорить с людьми и договориться. Если люди останутся при своем мнении, мы составим списки несогласных и передадим их заказчику – фонду капремонта. Если и им не удастся договориться с жильцами, придется уже все решать в судебном порядке. Как человек я могу понять жителей, но необходимо еще брать в расчет то, что дом является культурным наследием и он охраняется государством. Как ответственный за капремонт я могу обещать, что мы попытаемся сделать все для комфорта и удобства жильцов.

Салтагиреев добавляет, что в случае быстрого решения вопроса капремонт начнется в скором времени. Подрядчик должен был выйти на объект 15 марта.

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