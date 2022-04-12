Казалось бы, факт грядущего ремонта должен радовать жильцов дома, который носит гордое звание объекта культурного наследия регионального значения и с особым усердием охраняется профильными структурами. Но не тут-то было. Узнав о предстоящем демонтаже остекления балконов, не предусмотренного архитекторами, волгоградцы разделились на два лагеря. Одни горячо приветствуют избавление от неказистых излишков, другие — отстаивают право на кровно нажитое имущество.





Накануне на улице Мира, 13 состоялась встреча жильцов с представителями подрядной компании РСФ «Мир». Именно эта организация из города Грозного и проведет капремонт на сумму более 70 млн рублей. На собрании представитель компании объяснил жильцам, что избежать демонтажа остеклений не получится.

— На собрании нам пояснили, что убирать балконы полностью, конечно же, никто не будет, — рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» жительница подъезда №13. — Рабочие уберут остекление и утеплители с балконов, которые жители самовольно установили на своих площадках. В конечном итоге людям оставят открытый балкон с ограждением, как это было в первоначальном виде. Я могу понять претензии некоторых жильцов, но они сами в этом виноваты.

— Недовольных предстоящими изменениями оказалось много, — признает пенсионерка. — Но на людей не найдешь единого мнения. Сами понастроили себе чуть ли не квартиры на балконах, а теперь жалуются. Наоборот, нужно радоваться, что дом отремонтируют и приведут наконец-то в нормальный вид, а то каждый день с балконов падают кусочки бетона на голову людям.

Другие жильцы дома указывают на то, что за годы бездействия со стороны властей они успели вложить немало собственных средств в ремонт балконов. Жители дома №13 за кровные деньги восстанавливали балконные плиты и утепляли конструкции. Прощаться с имуществом волгоградцы категорически отказываются. Понимая это, подрядчик готов на новый диалог.





— Сегодня вечером пройдет еще одно собрание с жильцами, — рассказал корреспонденту ИА «Высота 102» представитель компании «Мир» Тамерланом Салтагиреев. — На нем мы снова попытаемся поговорить с людьми и договориться. Если люди останутся при своем мнении, мы составим списки несогласных и передадим их заказчику – фонду капремонта. Если и им не удастся договориться с жильцами, придется уже все решать в судебном порядке. Как человек я могу понять жителей, но необходимо еще брать в расчет то, что дом является культурным наследием и он охраняется государством. Как ответственный за капремонт я могу обещать, что мы попытаемся сделать все для комфорта и удобства жильцов.

Салтагиреев добавляет, что в случае быстрого решения вопроса капремонт начнется в скором времени. Подрядчик должен был выйти на объект 15 марта.